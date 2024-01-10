Индия готова отказаться от российской нефти - Reuters
Киев • УНН
Индия сокращает закупки российской нефти, рассматривает возможность замены нефтью из Саудовской Аравии из-за проблем с оплатой и менее привлекательных скидок.
Индия, которая является крупнейшим импортером российской нефти, уменьшила объемы закупок от россии и готова полностью заменить их на нефть из Саудовской Аравии. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы Индии - Bharat Petroleum и крупнейший в стране Indian Oil - уже сейчас рассматривают возможность приобрести у саудовской Saudi Aramco по 1 млн барр. нефти.
Отмечается, что российская нефть создает Индии все больше проблем и больше не является такой привлекательной.
В частности, покупка российской легкой малосернистой нефти "Сокол" связана с проблемами при попытках провести платеж, рассказал один из собеседников агентства.
Кроме того, Индия уже сократила закупки нефти у россии в связи с непривлекательными скидками. В итоге, Indian Oil стремится закупать больше топлива из Саудовской Аравии и Западной Африки.
Тем более Саудовская Аравия в январе снизила цены до самого низкого уровня за 27 месяцев, и крупнейший индийский НПЗ заинтересовался дополнительным заказом. В частности, в начале года Saudi Aramco снизила цены на февральские поставки нефти своей ключевой марки Arab Light во всех регионах на фоне снижения спроса. В случае с Азией цены упали на $1,5-2 за баррель.
Напомним
8 января цены на нефть упали более чем на 1% в понедельник на фоне резкого снижения цен ведущим экспортером Саудовской Аравии и роста добычи ОПЕК, что нивелировало опасения относительно эскалации геополитического напряжения на Ближнем Востоке.
Индия готова отказаться от российской нефти - Reuters
Индия сокращает закупки российской нефти, рассматривает возможность замены нефтью из Саудовской Аравии из-за проблем с оплатой и менее привлекательных скидок.
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