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Индия готова отказаться от российской нефти - Reuters

Киев  •  УНН

10 январь 2024, 16:18  •  7591 просмотра

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Индия сокращает закупки российской нефти, рассматривает возможность замены нефтью из Саудовской Аравии из-за проблем с оплатой и менее привлекательных скидок.

Индия, которая является крупнейшим импортером российской нефти, уменьшила объемы закупок от россии и готова полностью заменить их на нефть из Саудовской Аравии. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы Индии - Bharat Petroleum и крупнейший в стране Indian Oil - уже сейчас рассматривают возможность приобрести у саудовской Saudi Aramco по 1 млн барр. нефти.

Отмечается, что российская нефть создает Индии все больше проблем и больше не является такой привлекательной.

В частности, покупка российской легкой малосернистой нефти "Сокол" связана с проблемами при попытках провести платеж, рассказал один из собеседников агентства.

Кроме того, Индия уже сократила закупки нефти у россии в связи с непривлекательными скидками. В итоге, Indian Oil стремится закупать больше топлива из Саудовской Аравии и Западной Африки.

Тем более Саудовская Аравия в январе снизила цены до самого низкого уровня за 27 месяцев, и крупнейший индийский НПЗ заинтересовался дополнительным заказом. В частности, в начале года Saudi Aramco снизила цены на февральские поставки нефти своей ключевой марки Arab Light во всех регионах на фоне снижения спроса. В случае с Азией цены упали на $1,5-2 за баррель.

Напомним

8 января цены на нефть упали более чем на 1% в понедельник на фоне резкого снижения цен ведущим экспортером Саудовской Аравии и роста добычи ОПЕК, что нивелировало опасения относительно эскалации геополитического напряжения на Ближнем Востоке.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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