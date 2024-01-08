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Нафта подешевшала на тлі зниження цін у Саудівській Аравії

Нафта подешевшала на тлі зниження цін у Саудівській Аравії

Київ • УНН

 • 34325 перегляди

Нафта Brent подешевшала до $77,77, а WTI - до $72,77 за барель

Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у березні у понеділок під час торгів впали в ціні до 77,77 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані торгів.

За даними Bloomberg станом на 9:11, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 1,26%.

При цьому ціна лютневих ф'ючерсів на нафту марки WTI впала до 72,77 долара за барель, втративши 1,41%.

Деталі

Ціни на нафту впали більш ніж на 1% у понеділок на тлі різкого зниження цін провідним експортером Саудівської Аравії та зростання видобутку ОПЕК, що нівелювало побоювання щодо ескалації геополітичної напруги на Близькому Сході, зазначає Reuters.

Зростання пропозиції та конкуренція з конкуруючими виробниками спонукали Саудівську Аравію в неділю знизити лютневу офіційну ціну продажу (OSP) своєї флагманської нафти Arab Light для постачання до Азії до найнижчого рівня за 27 місяців.

Саудівська Аравія знижує ціни на нафту08.01.24, 05:35 • 49926 переглядiв

"Скорочення Saudi Aramco своїх лютневих OSP посилює чутки про слабкий попит", - сказала засновник компанії з аналізу нафтового ринку Vanda Insights Вандана Харі.

Доповнення

Обидві марки зросли в ціні більш ніж на 2% першого тижня 2024 року після того, як інвестори повернулися з відпустки, щоб зосередитися на геополітичних ризиках на Близькому Сході після атак єменських хуситів на кораблі в Червоному морі.

Держсекретар США Ентоні Блінкен, який перебуває на Близькому Сході цього тижня, заявив, що конфлікт у Газі може поширитися на весь регіон, якщо не буде зроблено узгоджених мирних зусиль.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу пообіцяв продовжувати війну доти, доки ХАМАС не буде ліквідовано.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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