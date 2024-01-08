Саудівська Аравія знижує ціни на нафту
Київ • УНН
Саудівська Аравія знижує ціни на нафту по всьому світу, посилаючись на сезонний спад споживання і технічне обслуговування нафтопереробних заводів. Це включає в себе зниження цін на паливо Arab Light на 1,5-2 долари за барель.
Саудівська Аравія знизить ціни на нафту для покупців у всіх регіонах, повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.
Зниження ціни торкнеться і ключового для Саудівської Аравії азійського регіону.
Компанія Saudi Aramco зменшить вартість палива марки Arab Light на півтора-два долари за барель. Нафтовий гігант уже зробив знижку на лютневі поставки в Північно-Західну Європу, Середземномор'я і Північну Америку.
"Споживання нафти зазвичай знижується в лютому і березні. Цей період нафтопереробні заводи використовують для закриття деяких підприємств на технічне обслуговування", - йдеться в повідомленні.
Додамо
Світові ціни на нафту знизилися вперше з 2020 року. За оцінками експертів, ситуація на Близькому Сході поки що не чинить сильного впливу на ринки.
Ціни на нафту стабільні на тлі економічних занепокоєнь у США попри побоювання щодо Червоного моря03.01.24, 09:07 • 31704 перегляди