Ціни на нафту стабільні на тлі економічних занепокоєнь у США попри побоювання щодо Червоного моря

Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у березні у середу під час торгів зросли в ціні до 75,92 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані торгів.

За даними Bloomberg станом на 8:58, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent підвищилася на 0,04%.

При цьому ціна лютневих ф'ючерсів на нафту марки WTI впала до 70,36 долара за барель, втративши 0,03%.

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Ціни на нафту стабілізувалися на початку азіатських торгів у середу після різких рухів на початку тижня, на тлі того, як ринки зважували побоювання з приводу економіки США і потенційних перебоїв у постачаннях через напруженість, що зберігається в Червоному морі, зазначає Reuters.

На початку тижня ціни на нафту зросли приблизно на 2 долари після нападів повстанців-хуситів на судна у Червоному морі минулими вихідними та повідомлення про прибуття іранського військового корабля у понеділок. Ширший конфлікт може закрити важливі водні шляхи транспортування нафти і порушити торгові потоки.

Однак на попередній сесії ринок впав, оскільки оптимізм щодо раннього та агресивного зниження відсоткових ставок у США згас перед публікацією даних Федеральної резервної системи та про зайнятість.

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