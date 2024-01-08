Саудовская Аравия снижает цены на нефть

Саудовская Аравия снизит цены на нефть для покупателей во всех регионах, сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Снижение цены коснется и ключевого для Саудовской Аравии азиатского региона.

Компания Saudi Aramco уменьшит стоимость топлива марки Arab Light на полтора-два доллара за баррель. Нефтяной гигант уже сделал скидку на февральские поставки в Северо-Западную Европу, Средиземноморье и Северную Америку.

"Потребление нефти обычно снижается в феврале и марте. Этот период нефтеперерабатывающие заводы используют для закрытия некоторых предприятий на техническое обслуживание", — говорится в сообщении.

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Мировые цены на нефть снизились впервые с 2020 года. По оценкам экспертов, ситуация на Ближнем Востоке пока не оказывает сильного влияния на рынки.

Цены на нефть стабильны на фоне экономических беспокойств в США, несмотря на опасения по поводу Красного моря