Нефть подешевела на фоне снижения цен в Саудовской Аравии
Нефть Brent подешевела до $77,77, а WTI - до $72,77 за баррель.
Атака рф на Киев 2 января: количество жертв возросло до трех
Количество жертв нападения в Киеве 2 января возросло до трех; один человек умер в больнице.
В больнице умер один из раненых в результате атаки на Харьков 2 января
Умерла жертва нападения в Харькове 2 января, в результате чего количество погибших возросло до трех.
В результате ракетной атаки на Харьков повреждены предприятие и учебное заведение, в городе Змиев еще один человек остается под завалами - ОВА
Российские ракетные удары по Харькову нанесли ущерб бизнесу и школе, одна женщина получила ранения. Еще больше жертв находятся под завалами в Змиеве после обстрела.
В Хмельницкой области утром в результате атаки рф было по меньшей мере 6 взрывов - ОВА
Российские войска атаковали Хмельницкую область, вызвав по меньшей мере 6 взрывов.
По Украине из-за непогоды без света 373 населенных пункта - ГСЧС
Из-за экстремальных погодных условий обесточены 373 населенных пункта в шести областях Украины; продолжаются восстановительные работы.
В Луганской области враг уменьшил активность авиации, но возросло общее количество обстрелов - ОВА
Российские обстрелы в Луганской области усилились; на оккупированных территориях студентов заставляют сдавать российские экзамены, а мужчинам для получения паспортов нужны военные комиссариаты.
россияне за сутки обстреляли более 20 населенных пунктов Запорожской области: есть разрушения
Российские войска обстреляли более 20 населенных пунктов Запорожской области, повредив здания, но без жертв.
Ночью рф атаковала Одесскую область: разрушений и пострадавших нет
Российские войска атаковали Одессу с помощью беспилотников; 7 дронов были перехвачены в области. В Одесском районе упали обломки одного из сбитых беспилотников.
По Херсонской области россияне выпустили 670 снарядов, есть погибшие и раненые - ОВА
За сутки российские войска совершили 131 обстрел Херсонской области, в результате чего погибли 2 и были ранены 5 человек.