Нефть подешевела на фоне снижения цен в Саудовской Аравии

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте в понедельник во время торгов упали в цене до 77,77 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные торгов.

По данным Bloomberg по состоянию на 9:11, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 1,26%.

При этом цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 72,77 доллара за баррель, потеряв 1,41%.

Детали

Цены на нефть упали более чем на 1% в понедельник на фоне резкого снижения цен ведущим экспортером Саудовской Аравии и роста добычи ОПЕК, что нивелировало опасения относительно эскалации геополитического напряжения на Ближнем Востоке, отмечает Reuters.

Рост предложения и конкуренция с конкурирующими производителями побудили Саудовскую Аравию в воскресенье снизить февральскую официальную цену продажи (OSP) своей флагманской нефти Arab Light для поставок в Азию до самого низкого уровня за 27 месяцев.

Саудовская Аравия снижает цены на нефть

"Сокращение Saudi Aramco своих февральских OSP усиливает слухи о слабом спросе", - сказала основатель компании по анализу нефтяного рынка Vanda Insights Вандана Хари.

Дополнение

Обе марки выросли в цене более чем на 2% в первую неделю 2024 года после того, как инвесторы вернулись из отпуска, чтобы сосредоточиться на геополитических рисках на Ближнем Востоке после атак йеменских хуситов на корабли в Красном море.

Госсекретарь США Энтони Блинкен, который находится на Ближнем Востоке на этой неделе, заявил, что конфликт в Газе может распространиться на весь регион, если не будут предприняты согласованные мирные усилия.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал продолжать войну до тех пор, пока ХАМАС не будет ликвидирован.