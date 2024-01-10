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Індія готова відмовитись від російської нафти - Reuters

Індія готова відмовитись від російської нафти - Reuters

Київ • УНН

 • 23312 перегляди

Індія скорочує закупівлі російської нафти, розглядає можливість заміни нафтою з Саудівської Аравії через проблеми з оплатою та менш привабливі знижки.

Індія, яка є найбільшим імпортером російської нафти, зменшила обсяги закупівель від росії та готова повністю замінити їх на нафту з Саудівської Аравії. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Найбільші нафтопереробні заводи Індії – Bharat Petroleum і найбільший у країні Indian Oil – вже зараз розглядають можливість придбати у саудівської Saudi Aramco по 1 млн бар. нафти.

Зазначається, що російська нафта створює Індії дедалі більше проблем і більше не є такою привабливою.

Зокрема, купівля російської легкої малосірчистої нафти "Сокіл" пов’язана з проблемами під час спроб провести платіж, розповів один зі співрозмовників агентства.

Крім того, Індія вже скоротила закупівлі нафти у росії у зв’язку з непривабливими знижками. У підсумку, Indian Oil прагне закуповувати більше палива з Саудівської Аравії та Західної Африки.

Тим більше Саудівська Аравія в січні знизила ціни до найнижчого рівня за 27 місяців, і найбільший індійський НПЗ зацікавився додатковим замовленням. Зокрема, на початку року Saudi Aramco знизила ціни на лютневі постачання нафти своєї ключової марки Arab Light у всіх регіонах на тлі зниження попиту. У випадку з Азією ціни впали на $1,5-2 за барель.

Нагадаємо

8 січня ціни на нафту впали більш ніж на 1% у понеділок на тлі різкого зниження цін провідним експортером Саудівської Аравії та зростання видобутку ОПЕК, що нівелювало побоювання щодо ескалації геополітичної напруги на Близькому Сході.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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