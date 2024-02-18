Индия защищает отношения с рф, подчеркивая не принятие украинской или западной позиции относительно российского вторжения в Украину. Об этом сообщает Tagesschau, передает УНН.

Детали

Во время дискуссии с государственным секретарем США Энтони Блинкеном и федеральным министром иностранных дел Анналеной Бербок министр иностранных дел Индии Субрахманьям Джайшанкар выступил в защиту отношений своей страны с рф, подчеркивая, что Индия не на стороне Украины и Запада в споре относительно российского нападения на Украину.

Частично умные партнеры открывают много вариантов - заявил Субрахманьям Джайшанкар.

Добавим

Индия, которая не является участницей оборонного альянса, поддерживает широкий спектр экономических и энергетических отношений с рф, включая закупку газа, нефти и оружия в больших масштабах.

Индия возобновила закупку российской нефти после двухмесячного перерыва - Reuters