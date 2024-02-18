Индия защищает свои отношения с рф и не становится на сторону Украины в войне
Киев • УНН
Индия защищала свои отношения с рф, подчеркивая, что она не принимает украинскую или западную позицию относительно российского вторжения в Украину.
Индия защищает отношения с рф, подчеркивая не принятие украинской или западной позиции относительно российского вторжения в Украину. Об этом сообщает Tagesschau, передает УНН.
Детали
Во время дискуссии с государственным секретарем США Энтони Блинкеном и федеральным министром иностранных дел Анналеной Бербок министр иностранных дел Индии Субрахманьям Джайшанкар выступил в защиту отношений своей страны с рф, подчеркивая, что Индия не на стороне Украины и Запада в споре относительно российского нападения на Украину.
Частично умные партнеры открывают много вариантов
Добавим
Индия, которая не является участницей оборонного альянса, поддерживает широкий спектр экономических и энергетических отношений с рф, включая закупку газа, нефти и оружия в больших масштабах.
Индия возобновила закупку российской нефти после двухмесячного перерыва - Reuters16 февраля 2024, 10:43 • 22887 просмотров
Индия защищает свои отношения с рф и не становится на сторону Украины в войне
Индия защищала свои отношения с рф, подчеркивая, что она не принимает украинскую или западную позицию относительно российского вторжения в Украину.
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