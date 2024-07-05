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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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россия запустила производство танковых боеприпасов в Индии

россия запустила производство танковых боеприпасов в Индии

Киев  •  УНН

5 июля 2024, 17:40  •  5707 просмотра

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Российская компания "Рособоронэкспорт" начала производство 125-мм бронебойных танковых боеприпасов "Манго" в Индии, предназначенных для стрельбы из танков Т-72 и Т-90, стоящих на вооружении индийской армии, в рамках расширения российско-индийского военного сотрудничества.

российская компания, "Рособоронэкспорт", которая входит в состав российской госкорпорации "Ростех" наладила производство танковых боеприпасов с бронебойным подкалиберным снарядом в Индии. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление компании.

Детали

Как пояснили сами россияне, эти  боеприпасы предназначены для поражения бронетехники с комбинированной защитой. Выстрел "Манго" калибра 125 мм предназначен для ведения огня из пушек танков Т-72 и Т-90, которые в том числе находятся на вооружении Сухопутных сил Индии.

Также в компании анонсировали дальнейшее расширение сотрудничества с Индией.

Для обеспечения наивысшей степени локализации выпуска снарядов "Манго" в дальнейшем планируется запустить производство порохов на территории Индии 

- заявил  глава "Ростеха" Сергей Чемезов. 

Индия защищает свои отношения с рф и не становится на сторону Украины в войне18 февраля 2024, 03:44 • 115992 просмотра

Дополнение

В российской компании отметили, что это важный этап  российско-индийского сотрудничества, отвечающий требованиям программ Make In India. 

Это позволяет индийской стороне начать освоение переданной ей технологии и организовать производство

- пояснил гендиректор компании-спецэкспортера Александр Михеев.

Напомним,

Зимой прошлого года министр иностранных дел россии сергей лавров заявил, что россия и индия достигли ощутимого прогресса в переговорах о планах совместного производства военной техники.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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