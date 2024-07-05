россия запустила производство танковых боеприпасов в Индии

российская компания, "Рособоронэкспорт", которая входит в состав российской госкорпорации "Ростех" наладила производство танковых боеприпасов с бронебойным подкалиберным снарядом в Индии. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление компании.

Детали

Как пояснили сами россияне, эти боеприпасы предназначены для поражения бронетехники с комбинированной защитой. Выстрел "Манго" калибра 125 мм предназначен для ведения огня из пушек танков Т-72 и Т-90, которые в том числе находятся на вооружении Сухопутных сил Индии.

Также в компании анонсировали дальнейшее расширение сотрудничества с Индией.

Для обеспечения наивысшей степени локализации выпуска снарядов "Манго" в дальнейшем планируется запустить производство порохов на территории Индии - заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

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Дополнение

В российской компании отметили, что это важный этап российско-индийского сотрудничества, отвечающий требованиям программ Make In India.

Это позволяет индийской стороне начать освоение переданной ей технологии и организовать производство - пояснил гендиректор компании-спецэкспортера Александр Михеев.

Напомним,

Зимой прошлого года министр иностранных дел россии сергей лавров заявил, что россия и индия достигли ощутимого прогресса в переговорах о планах совместного производства военной техники.