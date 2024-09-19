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В Україну потрапляють боєприпаси з Індії попри протести росії – Reuters

В Україну потрапляють боєприпаси з Індії попри протести росії – Reuters

Київ • УНН

 • 15794 перегляди

Європейські країни перенаправляють індійські артилерійські снаряди в Україну, що викликає протести росії. Індія не втручається в ці поставки, хоча вони тривають вже більше року.

Артилерійські снаряди, що продаються індійськими виробниками зброї, були перенаправлені європейськими клієнтами в Україну. При цьому Індія не втручалася в угоду, щоб зупинити торгівлю, що викликало протести з боку москви. Про це з посиланням на джерела та власний аналіз повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

Згідно з даними джерел та митними даними, передача індійського озброєння Україні триває вже більше року.

При цьому індійські правила експорту озброєнь обмежують використання зброї лише заявленим покупцем, у разі несанкціонованої передачі постачання зброї може припинитися. Щонайменше двічі росія піднімала це питання, у тому числі під час липневої зустрічі міністра закордонних справ рф лаврова з його індійським колегою.

Джерела в індійському уряді та оборонній промисловості повідомили Reuters, що Індія виробляє невелику кількість боєприпасів, які використовує Україна. За оцінками одного з чиновників, вона становить менше 1% від загальної кількості зброї, імпортованої Україною за час війни.

Серед європейських країн, які відправляють індійські боєприпаси в Україну, Італія і Чехія, яка очолює ініціативу з постачання Києву артилерійських снарядів з-за меж Європейського Союзу, за словами іспанського і високопоставленого індійського чиновника, а також колишнього топ-менеджера державної компанії Індії, чиї боєприпаси використовує Україна.

Індійський чиновник заявив, що Делі стежить за ситуацією. Але разом з керівником оборонної промисловості, якому безпосередньо відомо про ці поставки, він заявив, що Індія не вживає жодних заходів для припинення поставок до Європи.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський вважає, що зміна позиції Індії щодо війни змусить путіна прагнути її завершення. Зеленський наголосив на важливості впливу Індії на російську економіку.

FT: росія таємно закуповувала в Індії товари подвійного призначення04.09.24, 20:32 • 19627 переглядiв

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

Війна
reutersReuters
niu-deliНью-Делі
indiiaІндія
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