Фиктивный «российский заговор» и реальное давление на стратегические авиапредприятия: как правоохранителей используют в конкурентных войнах
Зеленский проведет встречи с лидерами Британии, Франции и Германии, затем с ЕС и НАТО: в ОП сообщили детали
Как работает механизм возвращения на службу после СЗЧ: адвокат рассказала алгоритм действий
"20% детей употребляют электронные сигареты": врачи заявляют о стремительном росте никотиновой зависимости среди подростков
В Украине внесли изменения в бронирование для бизнеса: 45-дневный механизм для ОПК и отмена 72-часовой проверки
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
Умеров раскрыл детали мирных переговоров с представителями Трампа в США: сегодня отчет Зеленскому
"Светом победим тьму": Вифлеемский огонь мира прибыл в Украину, его получили пластуныPhoto
В Украине будут продолжать отключать свет: графики на понедельник, 8 декабря
россияне изменили тактику ударов по Украине: под угрозой объекты, которые до сих пор считались неприкосновенными
Фиктивный «российский заговор» и реальное давление на стратегические авиапредприятия: как правоохранителей используют в конкурентных войнах
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
В Украину идет мокрый снег с похолоданием, на западе ожидается потепление: прогноз погоды на 9 декабря

Во вторник, 9 ноября, в Украине ожидается мокрый снег и похолодание. В Черниговской, Сумской областях, на востоке, Полтавщине и местами Черкасской области вероятен мокрый снег, тогда как в Житомирской, Киевской, Винницкой областях и на западе будут преобладать дожди.

В Украину идет мокрый снег с похолоданием, на западе ожидается потепление: прогноз погоды на 9 декабря
Фото: pixabay

Во вторник, 9 ноября, в Украине ожидается дождь и снег, а точнее – мокрый снег и похолодание. Об этом сообщает УНН со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

Детали

По прогнозу синоптика, мокрый снег вероятен в Черниговской, Сумской областях, в восточных областях, на Полтавщине и кое-где в Черкасской области.

В Житомирской, Киевской, Винницкой и западных областях будет преобладать фаза осадков – дожди, отметила Диденко.

В южной части и в большинстве центральных областей завтра будет облачно, но без существенных осадков. Юго-западный ветер ожидается порывистым на западе, севере и в центре, на юге и востоке – умеренный.

 - говорится в прогнозе.

Как отметила Диденко, температура воздуха самой низкой ожидается на востоке и северо-востоке, днем здесь от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла.

В центральных областях предполагается +3+6 градусов. В северных областях 0+3 градуса. В южной части +3+6 градусов, на юге Крыма до +10 градусов. На западе Украины будет тепло, в течение дня +5+9 градусов.

- добавила синоптик.

В Киеве ожидается преимущественно дождливая погода – дождь будет более интенсивным вечером.

Ближайшей ночью будет 0-1 мороза, лужицы утром подмерзнут и остатки хризантем, а максимальная температура воздуха днем будет колебаться около +3 градусов.

- заявила Диденко.

Она добавила, что с 10 по 13 декабря будет сравнительно тепло, а с 14 декабря ожидается небольшое снижение температуры воздуха.

