В Украину идет мокрый снег с похолоданием, на западе ожидается потепление: прогноз погоды на 9 декабря

Во вторник, 9 ноября, в Украине ожидается дождь и снег, а точнее – мокрый снег и похолодание. Об этом сообщает УНН со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

По прогнозу синоптика, мокрый снег вероятен в Черниговской, Сумской областях, в восточных областях, на Полтавщине и кое-где в Черкасской области.

В Житомирской, Киевской, Винницкой и западных областях будет преобладать фаза осадков – дожди, отметила Диденко.

В южной части и в большинстве центральных областей завтра будет облачно, но без существенных осадков. Юго-западный ветер ожидается порывистым на западе, севере и в центре, на юге и востоке – умеренный.