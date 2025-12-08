В Украину идет мокрый снег с похолоданием, на западе ожидается потепление: прогноз погоды на 9 декабря
Киев • УНН
Во вторник, 9 ноября, в Украине ожидается мокрый снег и похолодание. В Черниговской, Сумской областях, на востоке, Полтавщине и местами Черкасской области вероятен мокрый снег, тогда как в Житомирской, Киевской, Винницкой областях и на западе будут преобладать дожди.
Во вторник, 9 ноября, в Украине ожидается дождь и снег, а точнее – мокрый снег и похолодание. Об этом сообщает УНН со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.
Детали
По прогнозу синоптика, мокрый снег вероятен в Черниговской, Сумской областях, в восточных областях, на Полтавщине и кое-где в Черкасской области.
В Житомирской, Киевской, Винницкой и западных областях будет преобладать фаза осадков – дожди, отметила Диденко.
В южной части и в большинстве центральных областей завтра будет облачно, но без существенных осадков. Юго-западный ветер ожидается порывистым на западе, севере и в центре, на юге и востоке – умеренный.
Как отметила Диденко, температура воздуха самой низкой ожидается на востоке и северо-востоке, днем здесь от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла.
В центральных областях предполагается +3+6 градусов. В северных областях 0+3 градуса. В южной части +3+6 градусов, на юге Крыма до +10 градусов. На западе Украины будет тепло, в течение дня +5+9 градусов.
В Киеве ожидается преимущественно дождливая погода – дождь будет более интенсивным вечером.
Ближайшей ночью будет 0-1 мороза, лужицы утром подмерзнут и остатки хризантем, а максимальная температура воздуха днем будет колебаться около +3 градусов.
Она добавила, что с 10 по 13 декабря будет сравнительно тепло, а с 14 декабря ожидается небольшое снижение температуры воздуха.
