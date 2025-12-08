В Україну йде мокрий сніг з похолоданням, на заході очікується потепління: прогноз погоди на 9 грудня

У вівторок, 9 листопада, в Україні очікується дощ і сніг, а точніше – мокрий сніг і похолодання. Про це повідомляє УНН з посиланням на синоптика Наталю Діденко.

За прогнозом синоптика, мокрий сніг ймовірний на Чернігівщині, Сумщині, у східних областях, на Полтавщині та подекуди Черкащині.

На Житомирщині, Київщині, Вінниччині та в західних областях переважатиме фаза опадів – дощі, зазначила Діденко

У південній частині та в більшості центральних областей завтра буде хмарно, але без істотних опадів. Південно-західний вітер очікується рвучким на заході. півночі та в центрі, на півдні та сході - помірний