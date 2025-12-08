В Україну йде мокрий сніг з похолоданням, на заході очікується потепління: прогноз погоди на 9 грудня
Київ • УНН
У вівторок, 9 листопада, в Україні очікується мокрий сніг та похолодання. На Чернігівщині, Сумщині, сході, Полтавщині та подекуди Черкащині ймовірний мокрий сніг, тоді як на Житомирщині, Київщині, Вінниччині та заході переважатимуть дощі.
У вівторок, 9 листопада, в Україні очікується дощ і сніг, а точніше – мокрий сніг і похолодання. Про це повідомляє УНН з посиланням на синоптика Наталю Діденко.
Деталі
За прогнозом синоптика, мокрий сніг ймовірний на Чернігівщині, Сумщині, у східних областях, на Полтавщині та подекуди Черкащині.
На Житомирщині, Київщині, Вінниччині та в західних областях переважатиме фаза опадів – дощі, зазначила Діденко
У південній частині та в більшості центральних областей завтра буде хмарно, але без істотних опадів. Південно-західний вітер очікується рвучким на заході. півночі та в центрі, на півдні та сході - помірний
Як зазначила Діденко, температура повітря найнижчою очікується на сході та північному сході, вдень тут від 1 градусу морозу до 3 градусів тепла.
У центральних областях передбачається +3+6 градусів. У північних областях 0+3 градуси. У південній частині +3+6 градусів, на півдні Криму до +10 градусів. На заході України буде тепло, впродовж дня +5+9 градусів
У Києві очікується переважно дощова погода - дощ буде більш інтенсивним увечері.
Найближчої ночі буде 0-1 морозу, калюжки вранці попідмерзають і залишки хризантем, а максимальна температура повітря вдень коливатиметься поблизу +3 градусів
Вона додала, що 10-го по 13-те грудня буде порівняно тепло, а з 14-го грудня очікується невелике зниження температури повітря.
Сонячний спалах може спричинити сильну геомагнітну бурю та північне сяйво цього тижня08.12.25, 09:21 • 2238 переглядiв