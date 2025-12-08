$42.060.13
Ексклюзив
10:53 • 1308 перегляди
Фіктивна "російська змова" і реальний тиск на стратегічні авіапідприємства: як правоохоронців використовують у конкурентних війнах
10:37 • 960 перегляди
Зеленський проведе зустрічі з лідерами Британії, Франції та Німеччини, потім з ЄС та НАТО: в ОП повідомили деталі
Ексклюзив
10:00 • 3412 перегляди
Як працює механізм повернення на службу після СЗЧ: адвокат розповіла алгоритм дій
09:33 • 5402 перегляди
"20% дітей споживають електронні сигарети": лікарі заявляють про стрімке зростання нікотинової залежності серед підлітків
09:30 • 5872 перегляди
В Україні внесли зміни у бронювання для бізнесу: 45-денний механізм для ОПК і скасування 72-годинної перевірки
Ексклюзив
08:10 • 16240 перегляди
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
06:59 • 11459 перегляди
Умєров розкрив деталі мирних переговорів з представниками Трампа у США: сьогодні звіт Зеленському
7 грудня, 17:16 • 23197 перегляди
"Світлом подолаємо темряву": Вифлеємський вогонь миру прибув в Україну, його отримали пластуниPhoto
7 грудня, 16:33 • 35750 перегляди
В Україні будуть продовжувати відключати світло: графіки на понеділок, 8 грудня
7 грудня, 14:41 • 32222 перегляди
росіяни змінили тактику ударів по Україні: під загрозою об'єкти, що досі вважалися недоторканними
В Україну йде мокрий сніг з похолоданням, на заході очікується потепління: прогноз погоди на 9 грудня

Київ • УНН

 • 86 перегляди

У вівторок, 9 листопада, в Україні очікується мокрий сніг та похолодання. На Чернігівщині, Сумщині, сході, Полтавщині та подекуди Черкащині ймовірний мокрий сніг, тоді як на Житомирщині, Київщині, Вінниччині та заході переважатимуть дощі.

В Україну йде мокрий сніг з похолоданням, на заході очікується потепління: прогноз погоди на 9 грудня
Фото: pixabay

У вівторок, 9 листопада, в Україні очікується дощ і сніг, а точніше – мокрий сніг і похолодання. Про це повідомляє УНН з посиланням на синоптика Наталю Діденко.

Деталі

За прогнозом синоптика, мокрий сніг ймовірний на Чернігівщині, Сумщині, у східних областях, на Полтавщині та подекуди Черкащині.

На Житомирщині, Київщині, Вінниччині та в західних областях переважатиме фаза опадів – дощі, зазначила Діденко

У південній частині та в більшості центральних областей завтра буде хмарно, але без істотних опадів. Південно-західний вітер очікується рвучким на заході. півночі та в центрі, на півдні та сході - помірний

 - йдеться в прогнозі.

Як зазначила Діденко, температура повітря найнижчою очікується на сході та північному сході, вдень тут від 1 градусу морозу до 3 градусів тепла.

У центральних областях передбачається +3+6 градусів. У північних областях 0+3 градуси. У південній частині +3+6 градусів, на півдні Криму до +10 градусів. На заході України буде тепло, впродовж дня +5+9 градусів

- додала синоптик.

У Києві очікується переважно дощова погода - дощ буде більш інтенсивним увечері.

Найближчої ночі буде 0-1 морозу, калюжки вранці попідмерзають і залишки хризантем, а максимальна температура повітря вдень коливатиметься поблизу +3 градусів

- заявила Діденко.

Вона додала, що 10-го по 13-те грудня буде порівняно тепло, а з 14-го грудня очікується невелике зниження температури повітря.

