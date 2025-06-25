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В Украине задержали гражданина США, который более 30 лет скрывался из-за обвинений в сексуальных преступлениях против детей

Киев • УНН

 • 64 просмотра

В Украине задержали 66-летнего гражданина США, который более 30 лет скрывался от правосудия. Его разыскивали за совершение сексуальных преступлений в отношении четырех детей в возрасте от 4 до 9 лет в период с 1984 по 1991 год.

В Украине задержали гражданина США, который более 30 лет скрывался из-за обвинений в сексуальных преступлениях против детей

В Украине задержали гражданина Соединенных Штатов, который более 30 лет скрывался от правосудия за сексуальные преступления против детей. Мужчина проживал в частном доме в Киевской области, пишет УНН со ссылкой на Офис генерального прокурора.

При координации прокуроров и в тесном сотрудничестве с Департаментом киберполиции, Федеральным бюро расследований и Министерством юстиции Украины, на территории Киевской области задержан 66-летний гражданин США, который находился в международном розыске с 1992 года

- говорится в сообщении.

Согласно материалам, собранным американскими правоохранительными органами, задержанный, работая директором детского сада в округе Пима, штат Аризона, в течение 1984–1991 годов совершил ряд сексуальных преступлений в отношении четырех детей в возрасте от 4 до 9 лет. До того, как Высший суд штата Аризона вынес приговор, он покинул территорию США и скрылся от ответственности, используя поддельные документы на имя гражданина Мексики.

Установить местонахождение разыскиваемого удалось благодаря использованию цифровых технологий, в частности анализу данных из открытых источников. На территории Украины мужчина проживал под вымышленными анкетными данными в частном доме в Киевской области.

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"После идентификации личности правоохранители провели обыск и задержали его по месту фактического проживания", - говорится в сообщении.

В настоящее время прокуроры готовят ходатайство в суд о применении временного ареста. После этого будет решаться вопрос об экстрадиции мужчины в США. Согласно информации, предоставленной компетентными органами США, задержанного обвиняют по 15 пунктам уголовного законодательства.

Офис Генерального прокурора и в дальнейшем будет обеспечивать надлежащую реализацию международно-правового сотрудничества в сфере уголовного правосудия, в частности, в отношении выдачи лиц, совершивших тяжкие преступления, включая те, которые посягают на половую свободу и неприкосновенность детей.

Дополнение

Во Франции 73-летнего хирурга обвиняют в сексуальном насилии над 299 детьми в течение 25 лет. В его дневниках нашли подробные записи преступлений, а дома - детские секс-игрушки и 300 тысяч изображений насилия.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

Криминал и ЧП
Аризона
Киевская область
Генеральный прокурор Украины
Министерство юстиции Украины
Федеральное бюро расследований
Мексика
Франция
Соединённые Штаты
Украина
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