В Україні затримали громадянина США, який понад 30 років переховувався через звинувачення у сексуальних злочинах проти дітей

В Україні затримали громадянина Сполучених Штатів, який понад 30 років переховувався від правосуддя за сексуальні злочини проти дітей. Чоловік проживав у приватному будинку на Київщині, пише УНН з посиланням на Офіс генерального прокурора.

За координації прокурорів та у тісній співпраці з Департаментом кіберполіції, Федеральним бюро розслідувань та Міністерством юстиції України, на території Київської області затримано 66-річного громадянина США, який перебував у міжнародному розшуку з 1992 року - говориться у повідомленні.

Згідно з матеріалами, які були зібрані американськими правоохоронними органами, затриманий, працюючи директором дитячого садка в окрузі Піма, штат Арізона, упродовж 1984–1991 років вчинив низку сексуальних злочинів щодо чотирьох дітей віком від 4 до 9 років. До того, як Вищий суд штату Арізона виніс вирок, він залишив територію США та втік від відповідальності, використовуючи підроблені документи на ім’я громадянина Мексики.

Встановити місцезнаходження розшукуваного вдалося завдяки використанню цифрових технологій, зокрема аналізу даних із відкритих джерел. На території України чоловік проживав під вигаданими анкетними даними у приватному будинку на Київщині.

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"Після ідентифікації особи правоохоронці провели обшук і затримали його за місцем фактичного проживання", - говориться у повідомленні.

Наразі прокурори готують клопотання до суду про застосування тимчасового арешту. Після цього буде вирішуватися питання про екстрадицію чоловіка до США. Згідно з інформацією, наданою компетентними органами США, затриманого обвинувачують за 15 пунктами кримінального законодавства.

Офіс Генерального прокурора і надалі забезпечуватиме належну реалізацію міжнародно-правової співпраці у сфері кримінального правосуддя, зокрема щодо видачі осіб, які вчинили тяжкі злочини, включно з тими, що посягають на статеву свободу та недоторканність дітей.

Доповнення

У Франції 73-річного хірурга звинувачують у сексуальному насильстві над 299 дітьми протягом 25 років. У його щоденниках знайшли детальні записи злочинів, а вдома - дитячі секс-іграшки та 300 тисяч зображень насильства.