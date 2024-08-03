За первое полугодие 2024 года в Украине зарегистрировано 87 655 новорожденных и 72 766 браков. Больше всего рождений и бракосочетаний произошло в Киеве, также лидируют Львовская, Днепропетровская и Одесская области, сообщили в Министерстве юстиции, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, за первые шесть месяцев этого года в Украине родилось 87 655 детей. Из них больше всего - в городе Киеве (9 695), Львовской (7 923), Днепропетровской (6 962), Одесской (6 197), Киевской (4 947), Ровенской (4 532), Закарпатской (4 323), Винницкой (4 005), Ивано-Франковской (3 916) и Харьковской (3 798) областях.

Также указано, что в первом полугодии 2024 года было зарегистрировано 72 766 браков. Больше всего актовых записей о браке составлено отделами государственной регистрации актов гражданского состояния города Киева (9 392), Днепропетровской (7 076), Одесской (4 896), Киевской (4 848), Львовской (4 616), Харьковской (4 148), Винницкой (3 362), Полтавской (3 065), Черкасской (3 001) и Хмельницкой (2 925) областей. Разорвать брачные отношения решили в пять раз меньше супружеских пар (15 578).

Кроме того, по данным Министерства юстиции Украины, за указанный период 4 605 граждан Украины изменили свое имя, фамилию и (или) отчество. Чаще всего государственная регистрация изменения имени проводилась в городе Киеве (709), Днепропетровской (390), Львовской (329), Одесской (325) и Киевской (291) областях.

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