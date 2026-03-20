В Украине выделили более 12 млрд грн на первые работы по подготовке к следующей зиме в рамках планов устойчивости регионов

Кабинет министров выделил 12,85 млрд гривен на первые работы по подготовке к следующей зиме в рамках планов устойчивости регионов, которые будут направлены на 209 объектов критической инфраструктуры в прифронтовых регионах и Киевской области. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает УНН.

Правительство выделило 12,85 млрд гривен на первые работы по подготовке к следующей зиме в рамках планов устойчивости регионов. Средства будут направлены на 209 объектов критической инфраструктуры в прифронтовых регионах и Киевской области. Решение приняли на выездном заседании Правительства в Одессе - сообщила Свириденко.

По ее словам, из выделенной суммы будет профинансирована защита 24 высоковольтных подстанций силами Агентства восстановления, на что предусмотрено 3,5 млрд гривен. Еще 9,4 млрд гривен будет направлено прифронтовым областям и Киевщине. Эти средства пойдут на защитные сооружения для распределительных подстанций и других объектов критической инфраструктуры.

Мы начали подготовку к следующей зиме. Приоритеты - защита энергообъектов, развитие распределенной генерации, обеспечение дополнительными источниками питания объектов тепло- и водоснабжения, децентрализация теплоснабжения - добавила Свириденко.

Она также рассказала, что во время поездки в Одесскую область заслушала глав ОВА Одесской, Николаевской и Херсонской областей относительно реализации планов устойчивости этих регионов. Были утверждены приоритетные задачи. На первые объекты Одесская область получит 582,3 млн гривен, Николаевская 280,7 млн гривен, Херсонская 97,5 млн гривен.

Ключевые элементы каждого плана: защита энергообъектов, развитие распределенной генерации, обеспечение бесперебойного тепла, водоснабжения и водоотведения, децентрализация системы теплоснабжения в крупных городах. Общая потребность в финансировании мероприятий оценивается в 278 млрд гривен (5,4 млрд евро). Для ее покрытия Правительство работает над привлечением финансовых ресурсов от международных партнеров. Также предусматривается софинансирование со стороны общин для коммунальных объектов - резюмировала премьер-министр.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко провела рабочее совещание с руководителями зарубежных дипломатических учреждений. Во время совещания речь шла о шагах Правительства по обеспечению энергетической устойчивости Украины и основных направлениях планов энергетической устойчивости регионов Украины.