В Україні виділили понад 12 млрд грн на перші роботи з підготовки до наступної зими в межах планів стійкості регіонів

Кабінет міністрів виділив 12,85 млрд гривень на перші роботи з підготовки до наступної зими в межах планів стійкості регіонів, які будуть спрямовані на 209 об’єктів критичної інфраструктури в прифронтових регіонах і Київській області. Про це повідомила прем’єрка Юлія Свириденко, передає УНН.

Рішення ухвалили на виїзному засіданні Уряду в Одесі

За її словами, з виділеної суми буде профінансований захист 24 високовольтних підстанцій силами Агентства відновлення, на що передбачено 3,5 млрд гривень. Ще 9,4 млрд гривень спрямується прифронтовим областям і Київщині. Ці кошти підуть на захисні споруди для розподільчих підстанцій і інших об’єктів критичної інфраструктури.

Вона також розповіла, що під час поїздки на Одещину заслухала голів ОВА Одеської, Миколаївської та Херсонської областей щодо реалізації планів стійкості цих регіонів. Були затверджені пріоритетні задачі. На перші об’єкти Одеська область отримає 582,3 млн гривень, Миколаївська 280,7 млн гривень, Херсонська 97,5 млн гривень.

Ключові елементи кожного плану: захист енергообʼєктів, розвиток розподіленої генерації, забезпечення безперебійного тепла, водопостачання і водовідведення, децентралізація системи теплопостачання у великих містах. Загальна потреба в фінансуванні заходів оцінюється в 278 млрд гривень (5,4 млрд євро). Для її покриття Уряд працює над залученням фінансових ресурсів від міжнародних партнерів. Також передбачається співфінансування з боку громад для комунальних об’єктів