13:46 • 334 перегляди
На Близький Схід відправили вже 228 українських фахівців - Зеленський
13:36 • 1604 перегляди
Україна на двосторонній зустріч зі США хоче дізнатись дати щодо майбутньої тристоронньої зустрічі - Зеленський
Ексклюзив
13:16 • 7016 перегляди
"Паливний кешбек" стартував і ціни на АЗС знову підскочили: що відбувається з пальним 20 березня та на що очікувати далі
12:29 • 10076 перегляди
СБС знищили FPV-дроном російський Ка-52 на Донеччині - "Мадяр" показав відеоVideo
Ексклюзив
11:43 • 11429 перегляди
Компанії не поспішають приєднуватись до Defence City через недосконалість законодавства - юрист
10:47 • 15640 перегляди
На 98-му році помер патріарх Філарет
08:59 • 17781 перегляди
В Україні починає діяти кешбек на пальне - що треба знати
08:54 • 19538 перегляди
ПДВ для ФОП, посилки і цифрові платформи. Мінфін представив єдиний податковий законопроєкт
08:00 • 16963 перегляди
“Пісні без душі? Співак JULIK різко висловився про штучний інтелект у музиціPhoto
20 березня, 06:59 • 16909 перегляди
У ЄС вітають обіцянку Зеленського відновити "Дружбу" за шість тижнів
В Україні виділили понад 12 млрд грн на перші роботи з підготовки до наступної зими в межах планів стійкості регіонів

Київ • УНН

 • 724 перегляди

Кабмін спрямував кошти на підготовку енергооб’єктів прифронтових областей та Київщини до зими. Фінансування охопить підстанції та системи генерації.

Кабінет міністрів виділив 12,85 млрд гривень на перші роботи з підготовки до наступної зими в межах планів стійкості регіонів, які будуть спрямовані на 209 об’єктів критичної інфраструктури в прифронтових регіонах і Київській області. Про це повідомила прем’єрка Юлія Свириденко, передає УНН

Уряд виділив 12,85 млрд гривень на перші роботи з підготовки до наступної зими в межах планів стійкості регіонів. Кошти будуть спрямовані на 209 об’єктів критичної інфраструктури в прифронтових регіонах і Київській області. Рішення ухвалили на виїзному засіданні Уряду в Одесі 

- повідомила Свириденко. 

За її словами, з виділеної суми буде профінансований захист 24 високовольтних підстанцій силами Агентства відновлення, на що передбачено 3,5 млрд гривень. Ще 9,4 млрд гривень спрямується прифронтовим областям і Київщині. Ці кошти підуть на захисні споруди для розподільчих підстанцій і інших об’єктів критичної інфраструктури.

Ми розпочали підготовку до наступної зими. Пріоритети - захист енергообʼєктів, розвиток розподіленої генерації, забезпечення додатковими джерелами живлення об’єктів тепло- і водопостачання, децентралізація теплопостачання 

- додала Свириденко. 

Вона також розповіла, що під час поїздки на Одещину заслухала голів ОВА Одеської, Миколаївської та Херсонської областей щодо реалізації планів стійкості цих регіонів. Були затверджені пріоритетні задачі. На перші об’єкти Одеська область отримає 582,3 млн гривень, Миколаївська 280,7 млн гривень, Херсонська 97,5 млн гривень.

Ключові елементи кожного плану: захист енергообʼєктів, розвиток розподіленої генерації, забезпечення безперебійного тепла, водопостачання і водовідведення, децентралізація системи теплопостачання у великих містах. Загальна потреба в фінансуванні заходів оцінюється в 278 млрд гривень (5,4 млрд євро). Для її покриття Уряд працює над залученням фінансових ресурсів від міжнародних партнерів. Також передбачається співфінансування з боку громад для комунальних об’єктів 

- резюмувала прем’єрка. 

Нагадаємо 

Прем’єрка Юлія Свириденко провела робочу нараду з керівниками закордонних дипломатичних установ. Під час наради йшлось щодо кроків Уряду задля забезпечення енергетичної стійкості України та основних напрямів планів енергетичної стійкості регіонів України. 

Антоніна Туманова

ЕкономікаПолітика
