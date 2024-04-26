В Судан доставили очередную партию украинского зерна - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в пятницу, что в Судан доставлена очередная партия украинского зерна, пишет УНН.

На этой неделе инициатива "Зерно из Украины", наши суданские партнеры и Всемирная продовольственная программа ООН доставили очередную партию украинского зерна в Судан, что позволит ежемесячно оказывать помощь 2 миллионам людей, которые сталкиваются с острым голодом и отсутствием продовольственной безопасности - написал Зеленский в X.

Президент подчеркнул, что Украина продолжает поддерживать суданский народ, даже когда сама защищается от российской агрессии дома. "Это наш руководящий принцип: мы не только ищем помощи от мира, но и помогаем другим в мире", - подчеркнул он.

"Инициатива Grain From Ukraine продолжит доставлять новые грузы в большее количество стран, чтобы смягчить продовольственный кризис и помочь тем, кто в этом нуждается", - указал Зеленский.

Президент отметил, что продовольственная безопасность является важным компонентом Украинской формулы мира, "поскольку мы считаем ее одним из ключевых принципов глобальной стабильности". "Мы призываем все страны присоединиться к реализации Формулы мира и принять участие в предстоящем Саммите мира в Швейцарии", - отметил Глава государства.

"Мы также призываем все страны осудить террористические атаки россии на украинское сельское хозяйство, портовую инфраструктуру и свободу судоходства в Черном море", - подчеркнул Зеленский.

"Российские удары уже повредили или разрушили 215 объектов портовой инфраструктуры в Одесской области. Несмотря на эти сложные обстоятельства Украина продолжает отправлять грузы, в частности жизненно необходимое продовольствие, в страны мира, в том числе в Африку и Азию. Так, в рамках инициативы "Зерно из Украины" в ряд стран, включая Сомали, Эфиопию, Кению, Йемен и Судан, доставляются критически важные гуманитарные грузы", - отметил Глава государства.

"Мы надеемся, что наша помощь суданскому народу будет способствовать приближению Судана к стабильности и устойчивому миру", - подытожил Президент.

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