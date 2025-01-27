В США пригрозили санкциями странам, которые откажутся принимать своих мигрантов
Киев • УНН
США готовы ввести санкции против стран, которые отказываются принимать своих депортированных граждан. Конфликт возник после того, как Колумбия заблокировала посадку американских самолетов с депортированными.
США готовы ввести санкции против стран, которые будут отказываться принимать обратно своих граждан, нелегально находящихся в Америке. Об этом написал спикер Палаты представителей США Майк Джонсон в соцсети Х, передает УНН.
Колумбия и все страны должны быть начеку - Конгресс полностью готов ввести санкции и другие меры против тех, кто не сотрудничает в полном объеме или не выполняет требования принять своих граждан, нелегально находящихся на территории США
Он отметил, что президент США Дональд Трамп ставит Америку "на первое место, как и обещал и Конгресс будет внедрять политику, которая укрепит его повестку дня".
Напомним
В воскресенье, 26 января, президент Колумбии Густаво Петро заблокировал посадку двух американских военных самолетов в стране, в которых находились депортированные мигранты из США. В ответ на это Трамп ввел ряд ограничений и санкций против страны.
Визовый отдел посольства США в Колумбии закрылся и приостановил обработку виз. Это произошло после того, как колумбийский президент Густаво Петро отказался принять два рейса с мигрантами из Штатов.
Впоследствии в Белом доме заявили, что Колумбия согласилась на "неограниченный прием" иммигрантов, нелегально въехавших в США из Колумбии, и что президент Дональд Трамп не будет взимать со страны 25% пошлины, "если Колумбия не выполнит это соглашение".