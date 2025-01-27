У США пригрозили санкціями країнам, які відмовляться приймати своїх мігрантів

США готові запровадити санкції проти країн, які відмовлятимуться приймати назад своїх громадян, що нелегально перебувають в Америці. Про це написав спікер Палати представників США Майк Джонсон у соцмережі Х, передає УНН.

Колумбія і всі країни повинні бути напоготові - Конгрес повністю готовий запровадити санкції та інші заходи проти тих, хто не співпрацює в повному обсязі або не виконує вимоги прийняти своїх громадян, які нелегально перебувають на території США - написав Джонсон.

Він зазначив, що президент США Дональд Трамп ставить Америку "на перше місце, як і обіцяв і Конгрес впроваджуватиме політику, яка зміцнить його порядок денний".

Нагадаємо

У неділю, 26 січня, президент Колумбії Густаво Петро заблокував посадку двох американських військових літаків у країні, в яких перебували депортовані мігранти зі США. У відповідь на це Трамп запровадив низку обмежень і санкцій проти країни.

Візовий відділ посольства США в Колумбії закрився і призупинив обробку віз. Це сталося після того, як колумбійський президент Густаво Петро відмовився прийняти два рейси з мігрантами зі Штатів.

Згодом у Білому домі заявили, що Колумбія погодилася на "необмежений прийом" іммігрантів, які нелегально в'їхали до США з Колумбії, і що президент Дональд Трамп не буде стягувати з країни 25% мита, "якщо Колумбія не виконає цю угоду".