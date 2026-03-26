В Словакии начали расследование против Роберта Фицо - в чем его подозревают
Киев • УНН
Словацкая полиция расследует действия премьера Фицо из-за остановки аварийного электроснабжения Украине. Его также подозревают в злоупотреблении властью и в государственной измене.
Правоохранительные органы Словакии начали расследование против премьер-министра страны Роберта Фицо по подозрению в государственной измене и ряде других преступлений. Об этом заявил лидер словацкой оппозиционной партии "Свобода и солидарность" Бранислав Грелинг, передает УНН со ссылкой на Aktuality.
Детали
Основанием для начала расследования стала остановка аварийного электроснабжения для Украины. Кроме того, Фицо подозревают в злоупотреблении властью, нарушении служебных обязанностей, бесчеловечном обращении и других возможных правонарушениях.
Как отметил Грелинг, материалы уже передали из Генеральной прокуратуры в краевую, а затем - в полицию. Он добавил, что еще месяц назад он подал соответствующее заявление, которое поддержали более 13 тысяч человек.
Контекст
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался разблокировать кредит для Украины и назвал это экзистенциальным вопросом. Антониу Кошта назвал такое поведение неприемлемым для ЕС.
Впоследствии премьер-министр Словакии Роберт Фицо допустил возможность того, что в будущем он присоединится к блокированию кредита ЕС на 90 млрд евро для Украины.
Напомним
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил об остановке поступления газа в Украину. Он сопроводил такой шаг заявлением о "защите энергетической безопасности Венгрии", пообещав "сохранить защищенную цену на бензин и сниженную цену на газ".