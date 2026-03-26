У Словаччині почали розслідування проти Роберта Фіцо - в чому його підозрюють
Київ • УНН
Словацька поліція розслідує дії прем'єра Фіцо через зупинку аварійного електропостачання Україні. Його також підозрюють у зловживанні владою і в державній зраді.
Правоохоронні органи Словаччини розпочали розслідування проти прем'єр-міністра країни Роберта Фіцо за підозрою в державній зраді і низці інших злочинів. Про це заявив лідер словацької опозиційної партії "Свобода і солідарність" Браніслав Грелінг, передає УНН з посиланням на Aktuality.
Деталі
Підставою для початку розслідування стала зупинка аварійного електропостачання для України. Крім того, Фіцо підозрюють у зловживанні владою, порушенні службових обов’язків, нелюдському поводженні та інших можливих правопорушеннях.
Як зазначив Грелінг, матеріали вже передали з Генеральної прокуратури до крайової, а згодом - до поліції. Він додав, що ще місяць тому він подав відповідну заяву, яку підтримали понад 13 тисяч людей.
Контекст
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відмовився розблокувати кредит для України та назвав це екзистенційним питанням. Антоніу Кошта назвав таку поведінку неприйнятною для ЄС.
Згодом прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо допустив можливість того, що в майбутньому він приєднається до блокування кредиту ЄС на 90 млрд євро для України.
Нагадаємо
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про зупинку надходження газу в Україну. Він супроводив такий крок заявою про "захист енергетичної безпеки Угорщини", пообіцявши "зберегти захищену ціну на бензин та знижену ціну на газ".