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В шести областях Украины частично пропало электроснабжение из-за обстрелов - Минэнерго

Киев • УНН

 • 1084 просмотра

В результате обстрелов в шести областях Украины частично пропало электроснабжение. Энергетики проводят круглосуточные восстановительные работы.

В шести областях Украины частично пропало электроснабжение из-за обстрелов - Минэнерго

В шести областях Украины в результате обстрелов зафиксированы частичные перебои с электроснабжением. Энергетики проводят восстановительные работы для скорейшего возвращения света потребителям, применение ограничений пока не ожидается. Об этом сообщает Минэнерго, пишет УНН.

В результате боевых действий и обстрелов энергетических объектов часть потребителей в Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Херсонской областях временно остаются без электроснабжения

- говорится в сообщении.

Энергетики делают все возможное, чтобы как можно скорее вернуть электроснабжение для всех абонентов. Восстановительные работы продолжаются круглосуточно. 

Применение ограничений электроснабжения сегодня не прогнозируется. Информацию о возможных изменениях в энергоснабжении рекомендуется отслеживать на официальных ресурсах операторов системы распределения.

Активное энергопотребление сегодня стоит перенести на дневное время — с 09:00 до 17:00. Потребителей призывают рационально использовать электроэнергию.

Зеленский призвал ЕС быстро использовать разблокированные 6 млрд евро и подготовить зимний пакет помощи19.06.26, 01:27 • 17421 просмотр

Ольга Розгон

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