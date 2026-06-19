В шести областях Украины частично пропало электроснабжение из-за обстрелов - Минэнерго

Евросоюз на саммите принял выводы по Украине - что сказали о вступлении в ЕС, ПВО и санкциях против рф

Евросоюз на саммите принял выводы по Украине - что сказали о вступлении в ЕС, ПВО и санкциях против рф

Евросоюз на саммите принял выводы по Украине - что сказали о вступлении в ЕС, ПВО и санкциях против рф

Евросоюз на саммите принял выводы по Украине - что сказали о вступлении в ЕС, ПВО и санкциях против рф

Зеленский призвал НАТО углубить интеграцию с Украиной на всех уровнях оборонного сотрудничества

Зеленский призвал НАТО углубить интеграцию с Украиной на всех уровнях оборонного сотрудничества

Зеленский призвал НАТО углубить интеграцию с Украиной на всех уровнях оборонного сотрудничества

Зеленский призвал НАТО углубить интеграцию с Украиной на всех уровнях оборонного сотрудничества

Суд в очередной раз отложил подготовительное заседание по делу обвиняемых в халатности врачей Odrex из-за неявки адвоката

Суд в очередной раз отложил подготовительное заседание по делу обвиняемых в халатности врачей Odrex из-за неявки адвоката

Суд в очередной раз отложил подготовительное заседание по делу обвиняемых в халатности врачей Odrex из-за неявки адвоката

Суд в очередной раз отложил подготовительное заседание по делу обвиняемых в халатности врачей Odrex из-за неявки адвоката