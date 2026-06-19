В шести областях Украины частично пропало электроснабжение из-за обстрелов - Минэнерго
Киев • УНН
В результате обстрелов в шести областях Украины частично пропало электроснабжение. Энергетики проводят круглосуточные восстановительные работы.
В шести областях Украины в результате обстрелов зафиксированы частичные перебои с электроснабжением. Энергетики проводят восстановительные работы для скорейшего возвращения света потребителям, применение ограничений пока не ожидается. Об этом сообщает Минэнерго, пишет УНН.
В результате боевых действий и обстрелов энергетических объектов часть потребителей в Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Херсонской областях временно остаются без электроснабжения
Энергетики делают все возможное, чтобы как можно скорее вернуть электроснабжение для всех абонентов. Восстановительные работы продолжаются круглосуточно.
Применение ограничений электроснабжения сегодня не прогнозируется. Информацию о возможных изменениях в энергоснабжении рекомендуется отслеживать на официальных ресурсах операторов системы распределения.
Активное энергопотребление сегодня стоит перенести на дневное время — с 09:00 до 17:00. Потребителей призывают рационально использовать электроэнергию.
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