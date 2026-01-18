В результате вражеского обстрела на Днепропетровщине пострадали 6 человек - ГСЧС
Киев • УНН
В Синельниковском районе Днепропетровской области шесть человек получили ранения в результате вражеского обстрела. Повреждено здание пожарно-спасательного подразделения, выбиты окна и двери.
Подробности
В Васильковской общине Синельниковского района в результате вражеского обстрела ранения получили шесть человек. В частном жилом секторе возникло несколько пожаров. Также повреждения получило здание пожарно-спасательного подразделения - взрывной волной выбиты окна и двери. Спасатели не пострадали
Также сообщается, что в Никополе в результате попадания загорелся легковой автомобиль. Все пожары были ликвидированы подразделениями ГСЧС.
Напомним
В ночь на 18 января российские войска снова атаковали южные районы Одесской области, используя ударные беспилотники.