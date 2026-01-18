$43.180.08
В результате вражеского обстрела на Днепропетровщине пострадали 6 человек - ГСЧС

Киев • УНН

 • 1276 просмотра

В Синельниковском районе Днепропетровской области шесть человек получили ранения в результате вражеского обстрела. Повреждено здание пожарно-спасательного подразделения, выбиты окна и двери.

В результате вражеского обстрела на Днепропетровщине пострадали 6 человек - ГСЧС
Фото: ГСЧС Украины

В Синельниковском районе Днепропетровской области в результате вражеского обстрела ранения получили шесть человек. Также повреждено здание пожарно-спасательного подразделения. Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает УНН.

Подробности

В Васильковской общине Синельниковского района в результате вражеского обстрела ранения получили шесть человек. В частном жилом секторе возникло несколько пожаров. Также повреждения получило здание пожарно-спасательного подразделения - взрывной волной выбиты окна и двери. Спасатели не пострадали

- говорится в сообщении.

Также сообщается, что в Никополе в результате попадания загорелся легковой автомобиль. Все пожары были ликвидированы подразделениями ГСЧС.

Напомним

В ночь на 18 января российские войска снова атаковали южные районы Одесской области, используя ударные беспилотники.

Павел Башинский

Общество Война в Украине
