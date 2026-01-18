Унаслідок ворожого обстрілу на Дніпропетровщині постраждало 6 людей - ДСНС
Київ • УНН
У Синельниківському районі Дніпропетровської області шестеро людей отримали поранення внаслідок ворожого обстрілу. Пошкоджено будівлю пожежно-рятувального підрозділу, вибито вікна та двері.
У Синельниківському районі Дніпропетровської області внаслідок ворожого обстрілу поранення отримали шестеро людей. Також пошкоджена будівля пожежно-рятувального підрозділу. Про це повідомляє ДСНС України, передає УНН.
Деталі
У Васильківській громаді Синельниківського району внаслідок ворожого обстрілу поранення отримали шестеро людей. У приватному житловому секторі виникло кілька пожеж. Також пошкоджень зазнала будівля пожежно-рятувального підрозділу - вибуховою хвилею вибито вікна та двері. Рятувальники не постраждали
Також повідомляється, що у Нікополі унаслідок влучання загорівся легковий автомобіль. Усі пожежі було ліквідовано підрозділами ДСНС.
Нагадаємо
У ніч на 18 січня російські війська знову атакували південні райони Одеської області, використовуючи ударні безпілотники.