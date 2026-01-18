Унаслідок ворожого обстрілу на Дніпропетровщині постраждало 6 людей - ДСНС

У Синельниківському районі Дніпропетровської області внаслідок ворожого обстрілу поранення отримали шестеро людей. Також пошкоджена будівля пожежно-рятувального підрозділу. Про це повідомляє ДСНС України, передає УНН.

У Васильківській громаді Синельниківського району внаслідок ворожого обстрілу поранення отримали шестеро людей. У приватному житловому секторі виникло кілька пожеж. Також пошкоджень зазнала будівля пожежно-рятувального підрозділу - вибуховою хвилею вибито вікна та двері. Рятувальники не постраждали