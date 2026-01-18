Унаслідок ворожого обстрілу на Дніпропетровщині постраждало 6 людей - ДСНС

$43.180.08
17 січня, 12:49 • 20284 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ППО та складу дронів ворога на окупованих територіях
17 січня, 12:29 • 39776 перегляди
Нові правила комендантської години: правоохоронці по пунктах пояснили, як це працює
17 січня, 09:19 • 28560 перегляди
Буданов, Умєров та Арахамія прибули до США: що у порядку денному
17 січня, 00:18 • 40069 перегляди
МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню між рф та Україною для ремонту ліній ЗАЕС
16 січня, 18:27 • 48346 перегляди
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
16 січня, 18:20 • 39916 перегляди
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 59353 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
16 січня, 13:20 • 29849 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками США
16 січня, 12:36 • 45689 перегляди
Суд призначив Тимошенко заставу у понад 33 млн грн
16 січня, 12:29 • 36958 перегляди
ЄС розробляє нову дворівневу систему для пришвидшення вступу України, але план лякає європейські столиці - FT
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Іракська армія взяла під повний контроль авіабазу Айн–ель–Асад після виведення військ США17 січня, 21:28 • 5890 перегляди
Ізраїль висловив протест через склад "Виконавчої ради Гази", оголошений адміністрацією Трампа17 січня, 21:44 • 6778 перегляди
Авіація рф вдарила по житловому сектору в Сумах: серед поранених 7–річна дитина, пошкоджено 15 будинківPhoto18 січня, 00:35 • 4122 перегляди
Французьке командування визнало війну в Україні "реальною лабораторією сучасної війни" та впроваджує побачені технології18 січня, 00:40 • 25282 перегляди
Диверсія у брянську: партизанський рух АТЕШ вивів із ладу ключову електропідстанціюPhoto04:30 • 5952 перегляди
Всесвітній день піци: як проста страва стала світовою легендою17 січня, 08:55 • 26158 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 59349 перегляди
Шоу у ВАКС: жарти, критика, емоції і застава для ТимошенкоPhoto16 січня, 16:00 • 33926 перегляди
Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати15 січня, 18:00 • 65487 перегляди
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН15 січня, 10:29 • 95256 перегляди
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Беньямін Нетаньягу
Олег Синєгубов
Ігор Терехов
Сполучені Штати Америки
Україна
Франція
Ґренландія
Данія
Дженніфер Лоуренс заявила, що втратила роль у Тарантіно, тому що "була недостатньо гарною"03:14 • 2470 перегляди
Макрон з'явився в сонцезахисних окулярах на зустрічі в Єлисейському палаціVideo17 січня, 07:26 • 21763 перегляди
Мати дитини Маска подає до суду на компанію xAI через порнографічні діпфейки, створені чат–ботом Grok17 січня, 03:45 • 19482 перегляди
Кейт Міддлтон вразила фанатів, приїхавши за кермом на прийом у Віндзорському замкуPhoto17 січня, 00:47 • 17574 перегляди
Китайський Новий рік: традиції та особливості святкуванняPhoto16 січня, 19:05 • 17066 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
M1 Abrams
M2 Bradley

Унаслідок ворожого обстрілу на Дніпропетровщині постраждало 6 людей - ДСНС

Київ • УНН

 • 24 перегляди

У Синельниківському районі Дніпропетровської області шестеро людей отримали поранення внаслідок ворожого обстрілу. Пошкоджено будівлю пожежно-рятувального підрозділу, вибито вікна та двері.

Унаслідок ворожого обстрілу на Дніпропетровщині постраждало 6 людей - ДСНС
Фото: ДСНС України

 У Синельниківському районі Дніпропетровської області внаслідок ворожого обстрілу поранення отримали шестеро людей. Також пошкоджена будівля пожежно-рятувального підрозділу. Про це повідомляє ДСНС України, передає УНН.

Деталі

У Васильківській громаді Синельниківського району внаслідок ворожого обстрілу поранення отримали шестеро людей. У приватному житловому секторі виникло кілька пожеж. Також пошкоджень зазнала будівля пожежно-рятувального підрозділу - вибуховою хвилею вибито вікна та двері. Рятувальники не постраждали

- йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що у Нікополі унаслідок влучання загорівся легковий автомобіль. Усі пожежі було ліквідовано підрозділами ДСНС.

Нагадаємо

У ніч на 18 січня російські війська знову атакували південні райони Одеської області, використовуючи ударні безпілотники.

Павло Башинський

СуспільствоВійна в Україні
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Одеська область
Дніпропетровська область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій