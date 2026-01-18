Нічна атака на Одещину: під ударом опинився об'єкт енергетичної інфраструктури - ОВА

$43.180.08
17 січня, 12:49
Генштаб підтвердив ураження ППО та складу дронів ворога на окупованих територіях
17 січня, 12:29
Нові правила комендантської години: правоохоронці по пунктах пояснили, як це працює
17 січня, 09:19
Буданов, Умєров та Арахамія прибули до США: що у порядку денному
17 січня, 00:18
МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню між рф та Україною для ремонту ліній ЗАЕС
16 січня, 18:27
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
16 січня, 18:20
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Ексклюзив
16 січня, 17:23
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
16 січня, 13:20
Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками США
16 січня, 12:36
Суд призначив Тимошенко заставу у понад 33 млн грн
16 січня, 12:29
ЄС розробляє нову дворівневу систему для пришвидшення вступу України, але план лякає європейські столиці - FT
Трамп готує судовий позов проти "JPMorgan Chase" через обмеження банківських послуг17 січня, 20:41
Іракська армія взяла під повний контроль авіабазу Айн–ель–Асад після виведення військ США17 січня, 21:28
Ізраїль висловив протест через склад "Виконавчої ради Гази", оголошений адміністрацією Трампа17 січня, 21:44
Французьке командування визнало війну в Україні "реальною лабораторією сучасної війни" та впроваджує побачені технології00:40
Диверсія у брянську: партизанський рух АТЕШ вивів із ладу ключову електропідстанціюPhoto04:30
Всесвітній день піци: як проста страва стала світовою легендою17 січня, 08:55
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
Ексклюзив
16 січня, 17:23
Шоу у ВАКС: жарти, критика, емоції і застава для ТимошенкоPhoto16 січня, 16:00
Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати15 січня, 18:00
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН15 січня, 10:29
Дональд Трамп
Ігор Терехов
Емманюель Макрон
Беньямін Нетаньягу
Олег Синєгубов
Сполучені Штати Америки
Україна
Франція
Ґренландія
Данія
Дженніфер Лоуренс заявила, що втратила роль у Тарантіно, тому що "була недостатньо гарною"03:14
Макрон з'явився в сонцезахисних окулярах на зустрічі в Єлисейському палаціVideo17 січня, 07:26
Мати дитини Маска подає до суду на компанію xAI через порнографічні діпфейки, створені чат–ботом Grok17 січня, 03:45
Кейт Міддлтон вразила фанатів, приїхавши за кермом на прийом у Віндзорському замкуPhoto17 січня, 00:47
Китайський Новий рік: традиції та особливості святкуванняPhoto16 січня, 19:05
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Опалення
M1 Abrams

Нічна атака на Одещину: під ударом опинився об'єкт енергетичної інфраструктури - ОВА

Київ • УНН

 18 січня

18 січня російські війська атакували південні райони Одеської області дронами, пошкодивши об'єкт енергетичної інфраструктури та виробничу будівлю. Загиблих та постраждалих немає, пожежу ліквідовано.

Нічна атака на Одещину: під ударом опинився об'єкт енергетичної інфраструктури - ОВА

У ніч на 18 січня російські війська знову атакували південні райони Одеської області, використовуючи ударні безпілотники. Про наслідки ворожого нальоту повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер у своєму Телеграм-каналі, пише УНН.

Деталі

Внаслідок атаки зафіксовано пошкодження на об’єкті енергетичної інфраструктури, що призвело до виникнення пожежі. Окрім енергооб’єкта, руйнувань зазнали: виробнича будівля одного з підприємств, майно та технічне устаткування.

На щастя, загиблих та постраждалих немає. Пожежу оперативно ліквідовано рятувальниками. На місці продовжують працювати відповідні служби

- повідомив Кіпер.

Нічна атака дронів: ППО нейтралізувала 167 ворожих безпілотників18.01.26, 08:20

Степан Гафтко

Війна в Україні
Техніка
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Олег Кіпер
Одеська область