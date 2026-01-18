Нічна атака на Одещину: під ударом опинився об'єкт енергетичної інфраструктури - ОВА

У ніч на 18 січня російські війська знову атакували південні райони Одеської області, використовуючи ударні безпілотники. Про наслідки ворожого нальоту повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер у своєму Телеграм-каналі, пише УНН.

Деталі

Внаслідок атаки зафіксовано пошкодження на об’єкті енергетичної інфраструктури, що призвело до виникнення пожежі. Окрім енергооб’єкта, руйнувань зазнали: виробнича будівля одного з підприємств, майно та технічне устаткування.

На щастя, загиблих та постраждалих немає. Пожежу оперативно ліквідовано рятувальниками. На місці продовжують працювати відповідні служби - повідомив Кіпер.

