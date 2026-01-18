Ночная атака на Одесскую область: под ударом оказался объект энергетической инфраструктуры - ОВА

$43.180.08
50.320.20
ukenru
17 января, 12:49 • 18907 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ПВО и склада дронов врага на оккупированных территориях
17 января, 12:29 • 36518 просмотра
Новые правила комендантского часа: правоохранители по пунктам объяснили, как это работает
17 января, 09:19 • 27320 просмотра
Буданов, Умеров и Арахамия прибыли в США: что в повестке дня
17 января, 00:18 • 38807 просмотра
МАГАТЭ добилось локального прекращения огня между РФ и Украиной для ремонта линий ЗАЭС
16 января, 18:27 • 47278 просмотра
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
16 января, 18:20 • 39362 просмотра
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 58237 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
16 января, 13:20 • 29660 просмотра
Зеленский анонсировал встречи украинской делегации с представителями США
16 января, 12:36 • 45422 просмотра
Суд назначил Тимошенко залог в более 33 млн грн
16 января, 12:29 • 36831 просмотра
ЕС разрабатывает новую двухуровневую систему для ускорения вступления Украины, но план пугает европейские столицы - FT
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Иракская армия взяла под полный контроль авиабазу Айн-эль-Асад после вывода войск США17 января, 21:28 • 4710 просмотра
Израиль выразил протест из-за состава "Исполнительного совета Газы", объявленного администрацией Трампа17 января, 21:44 • 5578 просмотра
Авиация рф ударила по жилому сектору в Сумах: среди раненых 7-летний ребенок, повреждено 15 домовPhoto18 января, 00:35 • 3180 просмотра
Французское командование признало войну в Украине "реальной лабораторией современной войны" и внедряет увиденные технологии18 января, 00:40 • 19196 просмотра
Диверсия в Брянске: партизанское движение АТЕШ вывело из строя ключевую электроподстанциюPhoto04:30 • 4294 просмотра
публикации
Всемирный день пиццы: как простое блюдо стало мировой легендой17 января, 08:55 • 25354 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 58239 просмотра
Шоу в ВАКС: шутки, критика, эмоции и залог для ТимошенкоPhoto16 января, 16:00 • 33296 просмотра
Красный цвет, запреты и мифическое чудовище: что на самом деле означает Китайский Новый год, как и когда его праздновать15 января, 18:00 • 64860 просмотра
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН15 января, 10:29 • 94692 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Игорь Терехов
Эмманюэль Макрон
Биньямин Нетаньяху
Олег Синегубов
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Франция
Гренландия
Дания
Реклама
УНН Lite
Дженнифер Лоуренс заявила, что потеряла роль у Тарантино, потому что "была недостаточно хороша"03:14 • 1896 просмотра
Макрон появился в солнцезащитных очках на встрече в Елисейском дворцеVideo17 января, 07:26 • 21414 просмотра
Мать ребенка Маска подает в суд на компанию xAI из-за порнографических дипфейков, созданных чат-ботом Grok17 января, 03:45 • 19192 просмотра
Кейт Миддлтон поразила фанатов, приехав за рулем на прием в Виндзорском замкеPhoto17 января, 00:47 • 17304 просмотра
Китайский Новый год: традиции и особенности празднованияPhoto16 января, 19:05 • 16792 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Отопление
M1 Abrams

Ночная атака на Одесскую область: под ударом оказался объект энергетической инфраструктуры - ОВА

Киев • УНН

 • 480 просмотра

18 января российские войска атаковали южные районы Одесской области дронами, повредив объект энергетической инфраструктуры и производственное здание. Погибших и пострадавших нет, пожар ликвидирован.

Ночная атака на Одесскую область: под ударом оказался объект энергетической инфраструктуры - ОВА

В ночь на 18 января российские войска снова атаковали южные районы Одесской области, используя ударные беспилотники. О последствиях вражеского налета сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер в своем Телеграм-канале, пишет УНН.

Подробности

В результате атаки зафиксированы повреждения на объекте энергетической инфраструктуры, что привело к возникновению пожара. Кроме энергообъекта, разрушениям подверглись: производственное здание одного из предприятий, имущество и техническое оборудование.

К счастью, погибших и пострадавших нет. Пожар оперативно ликвидирован спасателями. На месте продолжают работать соответствующие службы

- сообщил Кипер.

Ночная атака дронов: ПВО нейтрализовала 167 вражеских беспилотников18.01.26, 08:20 • 406 просмотров

Степан Гафтко

Война в Украине
Техника
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Олег Кипер
Одесская область