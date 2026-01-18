Ночная атака на Одесскую область: под ударом оказался объект энергетической инфраструктуры - ОВА
Киев • УНН
18 января российские войска атаковали южные районы Одесской области дронами, повредив объект энергетической инфраструктуры и производственное здание. Погибших и пострадавших нет, пожар ликвидирован.
В ночь на 18 января российские войска снова атаковали южные районы Одесской области, используя ударные беспилотники. О последствиях вражеского налета сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер в своем Телеграм-канале, пишет УНН.
Подробности
В результате атаки зафиксированы повреждения на объекте энергетической инфраструктуры, что привело к возникновению пожара. Кроме энергообъекта, разрушениям подверглись: производственное здание одного из предприятий, имущество и техническое оборудование.
К счастью, погибших и пострадавших нет. Пожар оперативно ликвидирован спасателями. На месте продолжают работать соответствующие службы
