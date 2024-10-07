В последнее время враг на отдельных направлениях активно пытается штурмовать позиции пограничников - ГПСУ
Киев • УНН
Представитель ГПСУ сообщил об активных попытках врага штурмовать позиции пограничников на некоторых участках фронта. Пограничники имеют боевые бригады с опытом и вооружением для противодействия атакам.
За последний период россияне на отдельных направлениях достаточно активно пытаются штурмовать позиции пограничников там, где Силы обороны удерживают свои позиции.
Об этом сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает УНН.
Выполнение задач пограничниками это не только граница со страной-террористкой в пределах Черниговской, Сумской или Харьковской областей. Это и пребывание и выполнение задач подразделений Государственной пограничной службы непосредственно по линии фронта. Особенно - это Купянское, Лиманское, Северское и Краматорское направления. За последний период враг на отдельных из них достаточно активно пытается штурмовать позиции пограничников на тех направлениях, где наши ребята удерживают свои позиции
В то же время он отметил, что пограничники имеют боевые бригады, которые имеют боевой опыт и вооружение.
Дополнение
Генштаб сообщал сегодня утром, что на фронте за прошедшие сутки произошел 141 бой, активнее всего враг наступал на Покровском и Кураховском направлениях.