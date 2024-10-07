В последнее время враг на отдельных направлениях активно пытается штурмовать позиции пограничников - ГПСУ

За последний период россияне на отдельных направлениях достаточно активно пытаются штурмовать позиции пограничников там, где Силы обороны удерживают свои позиции.

Об этом сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает УНН.

Выполнение задач пограничниками это не только граница со страной-террористкой в пределах Черниговской, Сумской или Харьковской областей. Это и пребывание и выполнение задач подразделений Государственной пограничной службы непосредственно по линии фронта. Особенно - это Купянское, Лиманское, Северское и Краматорское направления. За последний период враг на отдельных из них достаточно активно пытается штурмовать позиции пограничников на тех направлениях, где наши ребята удерживают свои позиции - сказал Демченко.

В то же время он отметил, что пограничники имеют боевые бригады, которые имеют боевой опыт и вооружение.

Дополнение

Генштаб сообщал сегодня утром, что на фронте за прошедшие сутки произошел 141 бой, активнее всего враг наступал на Покровском и Кураховском направлениях.