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Генштаб: за добу 141 бій, найгарячіше - на Покровському та Курахівському напрямках

Генштаб: за добу 141 бій, найгарячіше - на Покровському та Курахівському напрямках

Київ • УНН

 • 15135 перегляди

Генштаб ЗСУ повідомив про 141 бойове зіткнення за минулу добу. Найактивніші атаки противника були на Покровському та Курахівському напрямках, де відбулося 39 ворожих штурмів.

На фронті минулої доби стався 141 бій, найактивніше ворог наступав на Покровському та Курахівському напрямках, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у зведенні на 8 годину 7 жовтня, пише УНН.

Протягом минулої доби зафіксовано 141 бойове зіткнення. Найактивніше ворог наступав на Покровському та Курахівському напрямках

- повідомили у Генштабі.

За уточненою інформацією, за добу противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах сім ракетних ударів із застосуванням восьми ракет, а також 86 авіаударів, скинувши 109 КАБів. Окрім цього, здійснив понад 4500 обстрілів, з них 131 - із реактивних систем залпового вогню.

Учора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони, як вказано, завдали 6 ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника, а також уразили пункт управління, засіб ППО, одиницю спеціальної техніки та дві артилерійські системи.

Як повідомляється, ситуація за напрямками наступна:

На Харківському напрямку точилося шість боїв. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Вовчанська та Стариці.

Дванадцять боєзіткнень відбулось за минулу добу на Куп’янському напрямку біля Кучерівки, Новоосинового, Кругляківки, Вишневого, Синьківки та Стельмахівки.

За уточненою інформацією, ворог атакував 18 разів неподалік Дружелюбівки, Невського, Новосадового, Зарічного, Торського, Греківки, Григорівки та Діброви на Лиманському напрямку.

Українські захисники відбили одну спробу потіснити наших воїнів поблизу Білогорівки на Сіверському напрямку.

У районах населених пунктів Ступочки, Часів Яр та Біла Гора на Краматорському напрямку за добу точилося дев’ять боїв.

За підтримки штурмової та бомбардувальної авіації на Торецькому напрямку росіяни атакували 17 разів неподалік Торецька та Щербинівки.

На Покровському напрямку наші захисники відбили 21 ворожу штурмову дію в районах населених пунктів Мирноград, Лисівка, Новотроїцьке, Промінь та Петрівка. Найбільша концентрація атак була поблизу Крутого Яру та Селидового.

Курахівський напрямок минулої доби 18 разів був атакований поблизу населених пунктів Новоселидівка, Гірник, Цукурине, Гостре, Георгіївка, Желанне Друге, Олександрівка та Костянтинівка.

Наші захисники відбили п’ять штурмів окупантів поблизу населених пунктів Богоявленка, Ясна Поляна та Золота Нива, що на Времівському напрямку.

Шість разів противник зазнав поразки, атакуючи оборонні рубежі українців на Придніпровському напрямку.

На Гуляйпільському напрямку обстановка без особливих змін. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів з території рф.

"Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам відчутних втрат в живій силі та техніці, виснажуючи ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення", - вказали у Генштабі.

Ще плюс 1160 окупантів і 14 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога07.10.24, 08:02 • 27146 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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