Генштаб: за сутки 141 бой, горячее всего - на Покровском и Кураховском направлениях

На фронте за прошедшие сутки произошел 141 бой, активнее всего враг наступал на Покровском и Кураховском направлениях, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 8 часов 7 октября, пишет УНН.

За прошедшие сутки зафиксировано 141 боевое столкновение. Активнее всего враг наступал на Покровском и Кураховском направлениях - сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, за сутки противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам семь ракетных ударов с применением восьми ракет, а также 86 авиаударов, сбросив 109 КАБов. Кроме этого, совершил более 4500 обстрелов, из них 131 - из реактивных систем залпового огня.

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны, как указано, нанесли 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, а также поразили пункт управления, средство ПВО, единицу специальной техники и две артиллерийские системы.

Как сообщается, ситуация по направлениям следующая:

На Харьковском направлении шли шесть боев. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Волчанска и Старицы.

Двенадцать боестолкновений произошло за минувшие сутки на Купянском направлении возле Кучеровки, Новоосинового, Кругляковки, Вишневого, Синьковки и Стельмаховки.

По уточненной информации, враг атаковал 18 раз неподалеку Дружелюбовки, Невского, Новосадового, Заречного, Торского, Грековки, Григорьевки и Дибровы на Лиманском направлении.

Украинские защитники отбили одну попытку потеснить наших воинов вблизи Белогоровки на Северском направлении.

В районах населенных пунктов Ступочки, Часов Яр и Белая Гора на Краматорском направлении за сутки велось девять боев.

При поддержке штурмовой и бомбардировочной авиации на Торецком направлении россияне атаковали 17 раз неподалеку Торецка и Щербиновки.

На Покровском направлении наши защитники отбили 21 вражеское штурмовое действие в районах населенных пунктов Мирноград, Лисовка, Новотроицкое, Луч и Петровка. Наибольшая концентрация атак была вблизи Крутого Яра и Селидово.

Кураховское направление за прошедшие сутки 18 раз было атаковано вблизи населенных пунктов Новоселидовка, Горняк, Цукурино, Острое, Георгиевка, Желанное Второе, Александровка и Константиновка.

Наши защитники отбили пять штурмов оккупантов вблизи населенных пунктов Богоявленка, Ясная Поляна и Золотая Нива, что на Времовском направлении.

Шесть раз противник потерпел поражение, атакуя оборонительные рубежи украинцев на Приднепровском направлении.

На Гуляйпольском направлении обстановка без особых изменений. На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, осуществляет минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов с территории рф.

"В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, истощая врага вдоль всей линии боевого соприкосновения", - указали в Генштабе.

Еще плюс 1160 оккупантов и 14 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага