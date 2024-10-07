Останнім часом ворог на окремих напрямках активно намагається штурмувати позиції прикордонників - ДПСУ

За останній період росіяни на окремих напрямках досить активно намагаються штурмувати позиції прикордонників там, де Сили оборони утримують свої позиції.

Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає УНН.

Виконання завдань прикордонниками це не лише кордон з країною-терористкою в межах Чернігівської, Сумської чи Харківської областей. Це й перебування і виконання завдань підрозділів Державної прикордонної служби безпосередньо по лінії фронту. Особливо - це Куп'янський, Лиманський, Сіверський та Краматорський напрямки. За останній період ворог на окремих з них досить активно намагається штурмувати позиції прикордонників на тих напрямках , де наші хлопці утримують свої позиції