Останнім часом ворог на окремих напрямках активно намагається штурмувати позиції прикордонників - ДПСУ
Київ • УНН
Речник ДПСУ повідомив про активні спроби ворога штурмувати позиції прикордонників на деяких ділянках фронту. Прикордонники мають бойові бригади з досвідом та озброєнням для протидії атакам.
За останній період росіяни на окремих напрямках досить активно намагаються штурмувати позиції прикордонників там, де Сили оборони утримують свої позиції.
Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає УНН.
Виконання завдань прикордонниками це не лише кордон з країною-терористкою в межах Чернігівської, Сумської чи Харківської областей. Це й перебування і виконання завдань підрозділів Державної прикордонної служби безпосередньо по лінії фронту. Особливо - це Куп'янський, Лиманський, Сіверський та Краматорський напрямки. За останній період ворог на окремих з них досить активно намагається штурмувати позиції прикордонників на тих напрямках , де наші хлопці утримують свої позиції
Водночас він зазначив, що прикордонники мають бойові бригади, які мають бойовий досвід та озброєння.
Доповнення
Генштаб повідомляв сьогодні вранці, що на фронті минулої доби стався 141 бій, найактивніше ворог наступав на Покровському та Курахівському напрямках.