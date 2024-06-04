В небе над Украиной ночью уничтожили запущенные врагом 2 ракеты "Искандер" и два беспилотника

В небе над Украиной в ночь на 4 июня уничтожены две крылатые ракеты "Искандер-К" и два из четырех беспилотников, запущенных российскими войсками, остальные два прекратили свое существование самостоятельно, сообщил во вторник командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук, пишет УНН.

Детали

"Ночью 4 июня 2024 года враг нанес удар по Днепропетровщине двумя крылатыми ракетами "Искандер-К", выпущенными с территории оккупированного Крыма. Обе ракеты сбиты зенитными ракетными подразделениями воздушных сил на Днепропетровщине", - указал Олещук в Telegram.

Кроме того, по его словам, близко к полуночи, противник применял четыре беспилотных летательных аппарата (тип устанавливается) на северном направлении. "Два - уничтожены подразделениями мобильных огневых групп Сил обороны на Черниговщине, еще два - прекратили свое существование самостоятельно", - отметил Олещук.

Ракетный обстрел Днепра: падение обломков вражеской ракеты привело к повреждениям инфраструктуры и раненых, среди которых есть дети