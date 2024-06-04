Ракетный обстрел Днепра: падение обломков вражеской ракеты привело к повреждениям инфраструктуры и раненых, среди которых есть дети

Утром в Днепре в результате падения обломков вражеской ракеты повреждена гражданская инфраструктура. Есть раненые, включая детей. Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

Сегодня утром вражеские силы снова совершили атаку на город Днепр.

По данным местных властей, силы противовоздушной обороны сумели сделать две ракеты, однако в результате падения обломков произошли значительные повреждения гражданской инфраструктуры, а также возник пожар. Также, к сожалению, были ранены местные жители, среди которых даже дети.

Самый младший из раненых-мальчик, которому всего лишь 1 месяц, его состояние сейчас удовлетворительное. Его будут лечить амбулаторно. Однако, среди пострадавших есть и серьезные случаи, в частности 17-летний юноша находится в больнице в средне-тяжелом состоянии.

Также в результате атаки пострадали 68-летний мужчина и три женщины в возрасте 32, 36 и 56 лет. Одна из женщин госпитализирована, состояние которой также оценивается как среднетяжелое.

Повреждены также полтора десятка автомобилей, а окна частных домов, многоэтажек и больницы получили серьезные повреждения.

В ликвидации последствий происшествия задействованы все необходимые спасательные службы. Дополнительные данные по событию выясняются.

добавим

Также стоит отметить, что вечером агрессор провел атаку по городу Никополь, используя дроны-камикадзе. К счастью, мирное население целое.

В Днепре прогремели взрывы