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Ракетний обстріл Дніпра: падіння уламків ворожої ракети призвело до пошкоджень інфраструктури та поранених, серед яких є діти

Ракетний обстріл Дніпра: падіння уламків ворожої ракети призвело до пошкоджень інфраструктури та поранених, серед яких є діти

Київ • УНН

 • 23767 перегляди

У Дніпрі уламки ворожої ракети, що впали, пошкодили цивільну інфраструктуру, поранивши кілька людей, у тому числі дітей, серед яких були місячний хлопчик і 17-річний юнак.

Уранці в Дніпрі внаслідок падіння уламків ворожої ракети пошкоджено цивільну інфраструктуру. Є поранені, включаючи дітей. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

Деталі

Сьогодні вранці ворожі сили знову здійснили атаку на місто Дніпро.

За даними місцевих влад, сили протиповітряної оборони зуміли збити дві ракети, проте внаслідок падіння уламків відбулися значні пошкодження цивільної інфраструктури, а також виникла пожежа. Також, на жаль, були поранені місцеві мешканці, серед яких навіть діти.

Наймолодший з поранених - хлопчик, якому всього лише 1 місяць, його стан зараз задовільний. Його будуть лікувати амбулаторно. Однак, серед постраждалих є і серйозні випадки, зокрема 17-річний юнак перебуває в лікарні в середньо-тяжкому стані.

Також у результаті атаки постраждали 68-річний чоловік і три жінки у віці 32, 36 і 56 років. Одна з жінок госпіталізована, стан якої також оцінюється як середньо-тяжкий.

Пошкоджено також півтора десятки автомобілів, а вікна приватних будинків, багатоповерхівок та лікарні отримали серйозні ушкодження.

У ліквідації наслідків події задіяні всі необхідні рятувальні служби. Додаткові дані щодо події з'ясовуються.

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Додамо

Також варто відзначити, що ввечері агресор провів атаку по місту Нікополь, використовуючи дрони-камікадзе. На щастя, мирне населення ціле.

У Дніпрі прогриміли вибухи04.06.24, 05:10 • 110163 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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