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У небі над Україною вночі знищили запущені ворогом 2 ракети "Іскандер" і два безпілотники

У небі над Україною вночі знищили запущені ворогом 2 ракети "Іскандер" і два безпілотники

Київ • УНН

 • 23476 перегляди

За словами командувача ПС ЗС України, в ніч на 4 червня засоби ППО України збили дві крилаті ракети "Іскандер" і два безпілотника, в той час як два інших безпілотника припинили своє існування самостійно.

У небі над Україною у ніч на 4 червня знищено дві крилаті ракети "Іскандер-К" та два з чотирьох безпілотників, запущених російськими військами, решта два припинили своє існування самостійно, повідомив у вівторок командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук, пише УНН.

Деталі

"Уночі 4 червня 2024 року ворог завдав удару по Дніпропетровщині двома крилатими ракетами "Іскандер-К", випущеними з території окупованого Криму. Обидві ракети збито зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил на Дніпропетровщині", - вказав Олещук у Telegram.

Окрім того, з його слів, близько до опівночі, противник застосовував чотири безпілотні літальні апарати (тип встановлюється) на північному напрямку. "Два – знищено підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони на Чернігівщині, ще два – припинили своє існування самостійно", - зазначив Олещук.

Ракетний обстріл Дніпра: падіння уламків ворожої ракети призвело до пошкоджень інфраструктури та поранених, серед яких є діти04.06.24, 07:32 • 23767 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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