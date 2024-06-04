У небі над Україною вночі знищили запущені ворогом 2 ракети "Іскандер" і два безпілотники
Київ • УНН
За словами командувача ПС ЗС України, в ніч на 4 червня засоби ППО України збили дві крилаті ракети "Іскандер" і два безпілотника, в той час як два інших безпілотника припинили своє існування самостійно.
У небі над Україною у ніч на 4 червня знищено дві крилаті ракети "Іскандер-К" та два з чотирьох безпілотників, запущених російськими військами, решта два припинили своє існування самостійно, повідомив у вівторок командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук, пише УНН.
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"Уночі 4 червня 2024 року ворог завдав удару по Дніпропетровщині двома крилатими ракетами "Іскандер-К", випущеними з території окупованого Криму. Обидві ракети збито зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил на Дніпропетровщині", - вказав Олещук у Telegram.
Окрім того, з його слів, близько до опівночі, противник застосовував чотири безпілотні літальні апарати (тип встановлюється) на північному напрямку. "Два – знищено підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони на Чернігівщині, ще два – припинили своє існування самостійно", - зазначив Олещук.
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