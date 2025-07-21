В МИД планируют открыть более 10 новых консульских учреждений до конца года
Киев • УНН
МИД Украины планирует открыть более 10 новых консульских учреждений до конца года, в частности в Румынии, Ираке, Италии, Германии, Словакии, Франции и Польше. Консульства в Анталии и Гданьске получат статус генеральных.
Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил о планах открытия более 10 новых консульских учреждений до конца этого года, передает УНН со ссылкой на дипведомство.
Детали
По данным МИД, новые консульства появятся в частности в Румынии, Ираке, Италии, Германии, Словакии, а также по два — во Франции и Польше.
Кроме того, статус консульств Украины в Анталии и Гданьске планируют повысить до уровня генеральных консульств
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