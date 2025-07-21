В МИД планируют открыть более 10 новых консульских учреждений до конца года

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил о планах открытия более 10 новых консульских учреждений до конца этого года, передает УНН со ссылкой на дипведомство.

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По данным МИД, новые консульства появятся в частности в Румынии, Ираке, Италии, Германии, Словакии, а также по два — во Франции и Польше.

Кроме того, статус консульств Украины в Анталии и Гданьске планируют повысить до уровня генеральных консульств - говорится в сообщении.

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