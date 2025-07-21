У МЗС планують відкрити понад 10 нових консульських установ до кінця року

Глава МЗС України Андрій Сибіга заявив про плани відкриття понад 10 нових консульських установ до кінця цього року, передає УНН із посиланням на дипвідомство.

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За даними МЗС, нові консульства з’являться зокрема в Румунії, Іраку, Італії, Німеччині, Словаччині, а також по два — у Франції та Польщі.

Крім того, статус консульств України в Анталії та Гданську планують підвищити до рівня генеральних консульств - йдеться у повідомленні.

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