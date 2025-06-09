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У Львові відкрили Почесне консульство Ісландії, яке охопить послугами 4 області

Київ • УНН

 • 1048 перегляди

У Львові запрацювало почесне консульство Ісландії, що охоплюватиме Львівську, Волинську, Тернопільську та Рівненську області. Львів з відкриттям консульства стає центром ісландсько-українського партнерства на заході України.

У Львові відкрили Почесне консульство Ісландії, яке охопить послугами 4 області

У Львові офіційно запрацювало Почесне консульство Ісландії. Дипломатичними послугами воно охопить Львівщину, Волинь, Тернопільщину та Рівненщину. Про це під час зустрічі повідомили Надзвичайний і Повноважний Посол Ісландії в Україні Фрідрік Йонссон та новопризначений Почесний консул Ісландії у Львові Андрій Дещиця, повідомляє УНН з посиланням на Львівську ОВА.

Деталі

За словами дипломата, це є чітким сигналом, що Ісландія твердо стоїть з Україною і твердо вірить в її перемогу.

А Львів з відкриттям консульства стає центром ісландсько-українського партнерства на заході України. Це передбачає спільні проєкти, зокрема у сфері відбудови, освіти, культури, інновацій та медицини.

Дякуємо уряду та народові Ісландії за дуже відчутну підтримку нашої держави: понад 5,5 мільярдів ісландських крон – на гуманітарну, економічну та оборонну підтримку України у 2022–2023 роках. Ще майже 30 мільйонів доларів – щороку до 2028-го, згідно з двосторонньою угодою, яку підписали наші лідери… 2 мільйони євро на закупівлю боєприпасів у межах Чеської ініціативи

- йдеться у повідомленні.

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Лілія Набока

Лілія Набока

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