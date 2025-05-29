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Трамп заявив, що готовий до переговорів із Зеленським та путіним
28 травня, 17:16 • 14499 перегляди

Трамп заявив, що готовий до переговорів із Зеленським та путіним

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У разі перемоги в Україні росія може націлитись на Північ - прем’єр-міністерка Ісландії

Київ • УНН

 • 112 перегляди

Прем'єр-міністерка Ісландії Кріструн Фростадоуттір під час зустрічі з генсеком НАТО Рютте заявила, що агресія рф проти України має значення для її країни. У разі перемоги, росія може звернути увагу на Північ.

У разі перемоги в Україні росія може націлитись на Північ - прем’єр-міністерка Ісландії

Якщо росія переможе у війні проти України, вона може націлитися на північні країни. Про це під час пресконференції за підсумками зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте заявила прем’єр-міністерка Ісландії Кріструн Фростадоуттір, повідомляє УНН із посиланням Stjornarrad Islands.

Деталі

За її словами, Ісландія, яка не має власної армії, продовжує грати важливу роль у забезпеченні оборонних зусиль Північноатлантичного Альянсу та надавати суттєву допомогу Україні, оскільки її боротьба стримує рф від подальшої агресії в Європі.

Агресія росії проти України має для нас значення, навіть якщо відбувається далеко. Якщо вони переможуть на східному фланзі, вони можуть звернути свої погляди на Північ, де живемо ми. Тож це й наша боротьба, і саме тому ми робимо великий внесок у допомогу Україні, що виходить навіть за межі наших зобов’язань у рамках НАТО. Але ми знаємо, що треба робити більше

- сказала Фростадоуттір.

Вона підкреслила, що незважаючи на статус Ісландії як невійськової держави, країна взяла на себе додаткові зобов’язання та збільшила внески в питання, пов’язані з обороною, в останні роки, "і ми будемо продовжувати цей шлях, це стосується як нашої власної, так і колективної оборони та підтримки України, що також включає міжнародне право та спільні цінності".

Нагадаємо

Уряд Ісландії подвоїть оборонну підтримку України 2025 року. Кошти планується спрямувати на розмінування територій України, а також на комплектування українських бригад, повідомила премʼєр-міністерка Ісландії Кріструн Фростадоуттір.

Ісландія надала Україні $30 млн допомоги для оборонних потреб07.01.25, 13:59 • 21148 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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