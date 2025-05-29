У разі перемоги в Україні росія може націлитись на Північ - прем’єр-міністерка Ісландії

Якщо росія переможе у війні проти України, вона може націлитися на північні країни. Про це під час пресконференції за підсумками зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте заявила прем’єр-міністерка Ісландії Кріструн Фростадоуттір, повідомляє УНН із посиланням Stjornarrad Islands.

За її словами, Ісландія, яка не має власної армії, продовжує грати важливу роль у забезпеченні оборонних зусиль Північноатлантичного Альянсу та надавати суттєву допомогу Україні, оскільки її боротьба стримує рф від подальшої агресії в Європі.

Агресія росії проти України має для нас значення, навіть якщо відбувається далеко. Якщо вони переможуть на східному фланзі, вони можуть звернути свої погляди на Північ, де живемо ми. Тож це й наша боротьба, і саме тому ми робимо великий внесок у допомогу Україні, що виходить навіть за межі наших зобов’язань у рамках НАТО. Але ми знаємо, що треба робити більше