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Ісландія надала Україні $30 млн допомоги для оборонних потреб

Ісландія надала Україні $30 млн допомоги для оборонних потреб

Київ • УНН

 • 21085 перегляди

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів переговори з главою МЗС Ісландії. Сторони обговорили військову допомогу, інвестиції у виробництво зброї та підтримку гуманітарних ініціатив.

Загалом обсяг допомоги для оборонних потреб України від Ісландії становить 30 млн дол. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час спільної пресконференції з ісландською колегою Торгердур Катрін Гуннарсдоттір, передає УНН.

Пані міністерка повідомила і я хочу зазначити, що обсяг допомоги, яка була надана українській стороні для оборонних потреб станом на сьогодні становить 30 млн доларів. Це достатньо значна сума, пропорційно спроможностей Ісландії. Ми сьогодні предметно обговорили, як ми далі можемо наростити виробництво саме щодо розміщення замовлень в українських виробників

- розповів Сибіга.

Міністр також висловив вдячність Ісландії за енергетичну підтримку.

Торгердур Катрін Гуннарсдоттір заявила про готовність Ісландії продовжити підтримку України. Йдеться і про подальше фінансування гуманітарної ініціативи Президента Володимира Зеленського "Зерно з України", в рамках якої українське продовольство постачається зокрема до Сирії.

Доповнення

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга обговорив з ісландською колегою Торгердур Катрін Гуннарсдоттір збільшення інвестиції в українське виробництво зброї.

В травні 2024 року Україна й Ісландія уклали безпекову угоду.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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