Ісландія надала Україні $30 млн допомоги для оборонних потреб

Загалом обсяг допомоги для оборонних потреб України від Ісландії становить 30 млн дол. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час спільної пресконференції з ісландською колегою Торгердур Катрін Гуннарсдоттір, передає УНН.

Пані міністерка повідомила і я хочу зазначити, що обсяг допомоги, яка була надана українській стороні для оборонних потреб станом на сьогодні становить 30 млн доларів. Це достатньо значна сума, пропорційно спроможностей Ісландії. Ми сьогодні предметно обговорили, як ми далі можемо наростити виробництво саме щодо розміщення замовлень в українських виробників