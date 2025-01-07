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Исландия предоставила Украине $30 млн помощи для оборонных нужд

Исландия предоставила Украине $30 млн помощи для оборонных нужд

Киев  •  УНН

 • 6457 просмотра

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Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел переговоры с главой МИД Исландии. Стороны обсудили военную помощь, инвестиции в производство оружия и поддержку гуманитарных инициатив.

В целом объем помощи для оборонных нужд Украины от Исландии составляет 30 млн долл. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига во время совместной пресс-конференции с исландской коллегой Торгердур Катрин Гуннарсдоттир, передает УНН.

Госпожа министр сообщила и я хочу отметить, что объем помощи, которая была предоставлена украинской стороне для оборонных нужд по состоянию на сегодня составляет 30 млн долларов. Это достаточно значительная сумма, пропорционально возможностям Исландии. Мы сегодня предметно обсудили, как мы дальше можем нарастить производство именно по размещению заказов у украинских производителей

- рассказал Сибига.

Министр также выразил благодарность Исландии за энергетическую поддержку.

Торгердур Катрин Гуннарсдоттир заявила о готовности Исландии продолжить поддержку Украины. Речь идет и о дальнейшем финансировании гуманитарной инициативы Президента Владимира Зеленского «Зерно из Украины», в рамках которой украинское продовольствие поставляется в частности в Сирию.

Дополнение

Министр иностранных дел Андрей Сибига обсудил с исландской коллегой Торгердур Катрин Гуннарсдоттир увеличение инвестиций в украинское производство оружия.

В мае 2024 года Украина и Исландия заключили соглашение по безопасности.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

политика
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