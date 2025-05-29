В случае победы в Украине россия может нацелиться на Север - премьер-министр Исландии

Если россия победит в войне против Украины, она может нацелиться на северные страны. Об этом во время пресс-конференции по итогам встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте заявила премьер-министр Исландии Криструн Фростадоуттир, сообщает УНН со ссылкой Stjornarrad Islands.

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По ее словам, Исландия, не имеющая собственной армии, продолжает играть важную роль в обеспечении оборонных усилий Североатлантического Альянса и оказывать существенную помощь Украине, поскольку ее борьба сдерживает россию от дальнейшей агрессии в Европе.

Агрессия россии против Украины имеет для нас значение, даже если происходит далеко. Если они победят на восточном фланге, они могут обратить свои взгляды на Север, где живем мы. Поэтому это и наша борьба, и именно поэтому мы вносим большой вклад в помощь Украине, что выходит даже за рамки наших обязательств в рамках НАТО. Но мы знаем, что нужно делать больше - сказала Фростадоуттир.

Она подчеркнула, что несмотря на статус Исландии как невоенного государства, страна взяла на себя дополнительные обязательства и увеличила взносы в вопросы, связанные с обороной, в последние годы, "и мы будем продолжать этот путь, это касается как нашей собственной, так и коллективной обороны и поддержки Украины, что также включает международное право и общие ценности".

Напомним

Правительство Исландии удвоит оборонную поддержку Украины в 2025 году. Средства планируется направить на разминирование территорий Украины, а также на комплектование украинских бригад, сообщила премьер-министр Исландии Криструн Фростадоуттир.

Исландия предоставила Украине $30 млн помощи для оборонных нужд