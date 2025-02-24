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05:23 • 20714 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 124072 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 183507 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 147858 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 139247 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117570 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108143 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103009 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 142739 перегляди

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Розмінування та комплектування бригад в Україні: премʼєрка Ісландії розповіла, на які сфери направляють кошти

Розмінування та комплектування бригад в Україні: премʼєрка Ісландії розповіла, на які сфери направляють кошти

Київ • УНН

 • 19039 перегляди

Уряд Ісландії подвоїть оборонну підтримку України у 2025 році. Кошти спрямують на розмінування територій та комплектування українських бригад через ініціативу Данії.

Уряд Ісландії подвоїть оборонну підтримку України цього року. Кошти планується спрямувати на розмінування територій України, а також на комплектування українських бригад. Про це повідомила премʼєр-міністерка Ісландії Кріструн Фростадоуттір за підсумками пленарного засідання "Підтримуй Україну", передає кореспондент УНН.

Деталі

"Саме тому ми подвоюємо нашу військову допомогу Україні і ми сподіваємося, що використовуватимуться ці кошти через ініціативу Данії, і будуть ці кошти використовуватися на проєкти розмінування. Це основні наші напрямки. Крім того, ми також будемо допомагати із комплектуванням бригад. В нас немає зброї, але ми будемо фінансово допомагати", - сказала Фростадоуттір.

Нагадаємо

Уряд Ісландії ухвалив рішення подвоїти оборонну підтримку України у 2025 році.

Павло Башинський

Павло Башинський

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