Розмінування та комплектування бригад в Україні: премʼєрка Ісландії розповіла, на які сфери направляють кошти

Уряд Ісландії подвоїть оборонну підтримку України цього року. Кошти планується спрямувати на розмінування територій України, а також на комплектування українських бригад. Про це повідомила премʼєр-міністерка Ісландії Кріструн Фростадоуттір за підсумками пленарного засідання "Підтримуй Україну", передає кореспондент УНН.

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"Саме тому ми подвоюємо нашу військову допомогу Україні і ми сподіваємося, що використовуватимуться ці кошти через ініціативу Данії, і будуть ці кошти використовуватися на проєкти розмінування. Це основні наші напрямки. Крім того, ми також будемо допомагати із комплектуванням бригад. В нас немає зброї, але ми будемо фінансово допомагати", - сказала Фростадоуттір.

Нагадаємо

Уряд Ісландії ухвалив рішення подвоїти оборонну підтримку України у 2025 році.