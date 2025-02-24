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15 березня, 19:03 • 119618 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 179258 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 144792 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 136713 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 116232 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107332 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102764 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 139765 перегляди

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Ісландія подвоїть оборонну підтримку України - прем'єр

Ісландія подвоїть оборонну підтримку України - прем'єр

Київ • УНН

 • 32195 перегляди

Уряд Ісландії ухвалив рішення подвоїти оборонну підтримку України у 2025 році. Про це оголосила прем'єр-міністерка Ісландії Кріструн Фростадоуттір під час саміту "Підтримуй Україну".

Уряд Ісландії подвоїть оборонну підтримку України цього року. Про це повідомила премʼєр-міністерка Ісландії Кріструн Фростадоуттір під час саміту "Підтримуй Україну", передає кореспондент УНН.

Україна потребує більшої підтримки, яка має надійти негайно. Ісландія підвищила свою підтримку в порівнянні з попереднім роком, і ми зробимо більше. Я можу сьогодні оголосити, що мій уряд ухвалив рішення про подвоєння нашої оборонної підтримки України цього року, для того щоб забезпечити дотримання наших зобовʼязань

- зазначила Фростадоттір.

Доповнення

За даними Офісу Президента, у 2022 та 2023 роках уряд Ісландії надав Україні приблизно 2,9 млрд ісландських крон (20 млн євро) на економічну та гуманітарну підтримку та 2,6 млрд ісландських крон (17,8 млн євро) на підтримку оборони України.

Ісландія зобов’язалася виділяти щонайменше 4 млрд ісландських крон (27,5 млн євро) щорічно протягом 2024-2028 років за умови щорічного затвердження цих виплат парламентом. Загальний бюджет, розподіл між військовою та цивільною підтримкою, а також виплати на конкретні потреби визначатимуться щорічно. У 2024 році Ісландія зобов’язалася виділити 2 млн євро для чеської ініціативи на закупівлю боєприпасів на підтримку України.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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