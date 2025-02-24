Ісландія подвоїть оборонну підтримку України - прем'єр

Уряд Ісландії подвоїть оборонну підтримку України цього року. Про це повідомила премʼєр-міністерка Ісландії Кріструн Фростадоуттір під час саміту "Підтримуй Україну", передає кореспондент УНН.

Україна потребує більшої підтримки, яка має надійти негайно. Ісландія підвищила свою підтримку в порівнянні з попереднім роком, і ми зробимо більше. Я можу сьогодні оголосити, що мій уряд ухвалив рішення про подвоєння нашої оборонної підтримки України цього року, для того щоб забезпечити дотримання наших зобовʼязань - зазначила Фростадоттір.

Доповнення

За даними Офісу Президента, у 2022 та 2023 роках уряд Ісландії надав Україні приблизно 2,9 млрд ісландських крон (20 млн євро) на економічну та гуманітарну підтримку та 2,6 млрд ісландських крон (17,8 млн євро) на підтримку оборони України.

Ісландія зобов’язалася виділяти щонайменше 4 млрд ісландських крон (27,5 млн євро) щорічно протягом 2024-2028 років за умови щорічного затвердження цих виплат парламентом. Загальний бюджет, розподіл між військовою та цивільною підтримкою, а також виплати на конкретні потреби визначатимуться щорічно. У 2024 році Ісландія зобов’язалася виділити 2 млн євро для чеської ініціативи на закупівлю боєприпасів на підтримку України.