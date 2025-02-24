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Исландия удвоит оборонную поддержку Украины - премьер

Исландия удвоит оборонную поддержку Украины - премьер

Киев  •  УНН

 • 1798 просмотра

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Правительство Исландии приняло решение удвоить оборонную поддержку Украины в 2025 году. Об этом объявила премьер-министр Исландии Криструн Фростадоуттир во время саммита «Поддерживай Украину».

Правительство Исландии удвоит оборонную поддержку Украины в этом году. Об этом сообщила премьер-министр Исландии Криструн Фростадоуттир во время саммита "Поддерживай Украину", передает корреспондент УНН.

Украина нуждается в большей поддержке, которая должна поступить немедленно. Исландия повысила свою поддержку по сравнению с предыдущим годом, и мы сделаем больше. Я могу сегодня объявить, что мое правительство приняло решение об удвоении нашей оборонной поддержки Украины в этом году для того, чтобы обеспечить соблюдение наших обязательств

- отметила Фростадоуттир.

Дополнение

По данным Офиса Президента, в 2022 и 2023 годах правительство Исландии предоставило Украине примерно 2,9 млрд исландских крон (20 млн евро) на экономическую и гуманитарную поддержку и 2,6 млрд исландских крон (17,8 млн евро) на поддержку обороны Украины.

Исландия обязалась выделять не менее 4 млрд исландских крон (27,5 млн евро) ежегодно в течение 2024-2028 годов при условии ежегодного утверждения этих выплат парламентом. Общий бюджет, распределение между военной и гражданской поддержкой, а также выплаты на конкретные нужды будут определяться ежегодно. В 2024 году Исландия обязалась выделить 2 млн евро для чешской инициативы на закупку боеприпасов в поддержку Украины.

Алина Волянская

Алина Волянская

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