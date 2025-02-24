Разминирование и комплектование бригад в Украине: премьер Исландии рассказала, на какие сферы направляют средства
Киев • УНН
Правительство Исландии удвоит оборонную поддержку Украины в 2025 году. Средства направят на разминирование территорий и комплектование украинских бригад через инициативу Дании.
Правительство Исландии удвоит оборонную поддержку Украины в этом году. Средства планируется направить на разминирование территорий Украины, а также на комплектование украинских бригад. Об этом сообщила премьер-министр Исландии Криструн Фростадоуттир по итогам пленарного заседания "Поддерживай Украину", передает корреспондент УНН.
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"Именно поэтому мы удваиваем нашу военную помощь Украине и мы надеемся, что будут использоваться эти средства через инициативу Дании, и будут эти средства использоваться на проекты разминирования. Это основные наши направления. Кроме того, мы также будем помогать с комплектованием бригад. У нас нет оружия, но мы будем финансово помогать", - сказала Фростадоуттир.
Напомним
Правительство Исландии приняло решение удвоить оборонную поддержку Украины в 2025 году.