Разминирование и комплектование бригад в Украине: премьер Исландии рассказала, на какие сферы направляют средства

Правительство Исландии удвоит оборонную поддержку Украины в этом году. Средства планируется направить на разминирование территорий Украины, а также на комплектование украинских бригад. Об этом сообщила премьер-министр Исландии Криструн Фростадоуттир по итогам пленарного заседания "Поддерживай Украину", передает корреспондент УНН.

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"Именно поэтому мы удваиваем нашу военную помощь Украине и мы надеемся, что будут использоваться эти средства через инициативу Дании, и будут эти средства использоваться на проекты разминирования. Это основные наши направления. Кроме того, мы также будем помогать с комплектованием бригад. У нас нет оружия, но мы будем финансово помогать", - сказала Фростадоуттир.

Напомним

Правительство Исландии приняло решение удвоить оборонную поддержку Украины в 2025 году.