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Во Львове открыли Почетное консульство Исландии, которое охватит услугами 4 области

Киев • УНН

 • 826 просмотра

Во Львове заработало почетное консульство Исландии, которое будет охватывать Львовскую, Волынскую, Тернопольскую и Ровенскую области. Львов с открытием консульства становится центром исландско-украинского партнерства на западе Украины.

Во Львове открыли Почетное консульство Исландии, которое охватит услугами 4 области

Во Львове официально заработало Почетное консульство Исландии. Дипломатическими услугами оно охватит Львовскую, Волынскую, Тернопольскую и Ровенскую области. Об этом во время встречи сообщили Чрезвычайный и Полномочный Посол Исландии в Украине Фридрик Йонссон и новоназначенный Почетный консул Исландии во Львове Андрей Дещица, сообщает УНН со ссылкой на Львовскую ОВА.

Детали

По словам дипломата, это является четким сигналом, что Исландия твердо стоит с Украиной и твердо верит в ее победу.

А Львов с открытием консульства становится центром исландско-украинского партнерства на западе Украины. Это предусматривает совместные проекты, в частности в сфере восстановления, образования, культуры, инноваций и медицины.

Благодарим правительство и народ Исландии за очень ощутимую поддержку нашего государства: более 5,5 миллиардов исландских крон – на гуманитарную, экономическую и оборонную поддержку Украины в 2022–2023 годах. Еще почти 30 миллионов долларов – ежегодно до 2028-го, согласно двустороннему соглашению, которое подписали наши лидеры… 2 миллиона евро на закупку боеприпасов в рамках Чешской инициативы

- говорится в сообщении.

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В Львовской ОВА уточнили, что почетное консульство Исландии работает на Русской, 3 во Львове.

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Лилия Набока

Лилия Набока

политика
Исландия
Львов
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