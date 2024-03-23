В Ужгороде открыли Почетное консульство Демократической Республики Конго с консульским округом, охватывающим территории Закарпатской, Львовской и Ровенской областей. Об этом сообщили на сайте Министерства иностранных дел Украины, передает УНН.

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В официальной церемонии открытия Почетного консульства Демократической Республики Конго в городе Ужгород 22 марта принял участие специальный представитель Украины по вопросам Ближнего Востока и Африки Максим Субх. На мероприятии также присутствовала делегация высоких представителей Министерства иностранных дел и Франкофонии ДРК.

Максим Субх выразил благодарность конголезской стороне за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Украина прилагает последовательные усилия по активизации отношений с Африканским континентом. Во исполнение поручения Президента Украины, в ближайшее время состоится официальное открытие дипломатических учреждений Украины в ряде стран Африки, в частности в Демократической Республике Конго отметил Максим Субх.

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