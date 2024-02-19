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Зеленский поздравил нового председательствующего в Африканском Союзе: "Готовы к взаимовыгодному сотрудничеству"

Зеленский поздравил нового председательствующего в Африканском Союзе: "Готовы к взаимовыгодному сотрудничеству"

Киев  •  УНН

19 февраля 2024, 07:41  •  15648 просмотра

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Зеленский поздравил нового главу Африканского Союза и заявил, что Украина готова сотрудничать для восстановления уважения к международному праву и Уставу ООН.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил президента Мавритании с началом председательства в Африканском Союзе, заявив о готовности к взаимовыгодному сотрудничеству для восстановления уважения к международному праву и Уставу ООН, сообщает УНН

Поздравляю Президента Мавритании Мухаммед ульд аш-Шейх аль-Газуани с началом председательства в Африканском Союзе. Желаю мавританскому председательству успешно способствовать реализации целей Африканского Союза и обеспечению устойчивого и мирного развития стран Африканского континента. Готовы к взаимовыгодному сотрудничеству для восстановления уважения к международному праву и Уставу ООН путем имплементации украинской формулы мира

- написал Зеленский в соцсетях.

Напомним 

В сентябре 2023 года Африканский союз стал постоянным членом G20, в состав которого входят богатейшие страны мира. Это первое расширение блока с 2008 года. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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