Зеленский поздравил нового председательствующего в Африканском Союзе: "Готовы к взаимовыгодному сотрудничеству"

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил президента Мавритании с началом председательства в Африканском Союзе, заявив о готовности к взаимовыгодному сотрудничеству для восстановления уважения к международному праву и Уставу ООН, сообщает УНН.

Поздравляю Президента Мавритании Мухаммед ульд аш-Шейх аль-Газуани с началом председательства в Африканском Союзе. Желаю мавританскому председательству успешно способствовать реализации целей Африканского Союза и обеспечению устойчивого и мирного развития стран Африканского континента. Готовы к взаимовыгодному сотрудничеству для восстановления уважения к международному праву и Уставу ООН путем имплементации украинской формулы мира - написал Зеленский в соцсетях.

Напомним

В сентябре 2023 года Африканский союз стал постоянным членом G20, в состав которого входят богатейшие страны мира. Это первое расширение блока с 2008 года.