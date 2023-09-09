Африканський союз став постійним членом G20

Деталі

Приєднання Африки до G20 означає, що континент отримає більше голосу в глобальних економічних рішеннях. Це також є важливим дипломатичним успіхом для Індії, яка приймала саміт G20.

Членство в G20 дає Африці можливість обговорювати з іншими великими економіками світу такі важливі питання, як зміна клімату, бідність і голод. Це також може допомогти Африканському союзу співпрацювати з іншими країнами для вирішення спільних проблем.

Доповнення

У 2023 році країни G20 оголосили про амбітні плани щодо зміцнення торгівлі між Індією, Близьким Сходом і Європою. Цей проєкт, який називається “Сучасний Spice Route”, міг би тісніше зв’язати три регіони, на які припадає приблизно третина світової економіки.

Проєкт передбачає будівництво залізниці та порту, які б з’єднали Європу та Індію. Це дозволить збільшити торгові потоки між двома регіонами та покращити економічне співробітництво.

Угода про вивчення проєкту була підписана Вашингтоном, Саудівською Аравією, ЄС, ОАЕ та іншими країнами на полях саміту G20 в Нью-Делі.

Крім того, цей проєкт є відповіддю на ініціативу Китаю “Один пояс, один шлях”, яка також спрямована на розвиток інфраструктури в глобальному масштабі.

Також китайський лідер Сі Цзіньпін не приїхав на саміт G20 в Індії, що поставило під сумнів важливість зустрічі.

Нагадаємо

Раніше повідомлялось, що Індія запропонувала, щоб заява G20, яка засуджує війну в Україні, також враховувала “погляди” росії та Китаю, щоб уникнути глухого кута.